Unfollow macht die Gefahren sozialer Medien zum monströsen Horror-Trip mit irrer Grafik

In Unfollow werden Traumata zu grotesken Monstern.

Social Media hat dunkle Seiten. Das kommende Horror-Adventure Unfollow will sie sichtbar machen – indem es uns mit unheimlich realistischen Monstern und einer furchteinflößenden Story konfrontiert, die sich um Cyber-Mobbing, Traumata, Depressionen und Ängste dreht. Und ihr könnt es schon jetzt sofort kostenlos anspielen.

Klingt spannend? Finden wir auch, deshalb stellen wir hier die wichtigsten Infos und den ersten Trailer vor.

Alles, was ihr über Unfollow wissen solltet

Was für ein Spiel wird das genau? Unfollow ist ein Horrorspiel mit First-person-Perspektive und ziemlich realistischer Grafik. Wir steuern Anne, die Opfer von digitaler Gewalt wurde und jetzt in einer Alptraumwelt voller Monster gefangen ist – ganz wörtlich. Mittels Smartphone und Schleichen müssen wir ihnen entkommen, Unterstützung bekommt Anne außerdem von bekannten (echten) YouTubern wie Akidearest. Unsere Entscheidungen bestimmen, welches Ende die Geschichte nimmt.

Hier im Trailer gibt’s einen verstörenden ersten Eindruck von Unfollow:

1:52 Unfollow: Neues Horrorspiel zeigt die monströsen Abgründe von Social Media

Wann kann man Unfollow spielen? Auf Steam steht bereits eine Demo zur freien Verfügung. Wer will, kann sich also direkt selbst von der schaurig schönen Grafik und der düsteren Stimmung überzeugen. Die Demo gibt’s nur mit englischer oder italienischer Sprachausgabe. Weitere Sprachen sollen laut Entwickler für die fertige Version noch dazukommen, wir hoffen also auch auf eine deutsche Version.

Wann erscheint Unfollow? Der finale Release ist schon in Sichtweite: Es soll im Februar 2024 soweit sein. Bei Steam steht noch das 1. Quartal 2024, es könnte also möglicherweise noch März draus werden. Unfollow erscheint bei Steam und Epic.

Wer entwickelt Unfollow? Das Spiel ist das Erstlingswerk von Serafini Productions, einem Entwicklerstudio aus Japan. Serafini übernimmt auch die Rolle des Publishers.

Brauche ich einen Monster-PC für diese Grafik? Die Systemanforderungen für Unfollow fallen moderat aus, ihr braucht 25 GB Speicherplatz und mindestens eine AMD RX 5700 oder GTX 1070. Empfohlen werden Radeon RX 6700 XT oder Geforce RTX 2070.

Wie gefällt euch Unfollow auf den ersten Blick? Spielt ihr direkt in die Steam-Demo rein oder wartet ihr bis zum vollen Release des Horrorspiels? Oder ist das für euch ein klassischer Titel, den ihr lieber im Stream anschaut, statt euch selbst auf den Gruseltrip zu begeben? Schreibt uns eure persönliche Meinung gerne in die Kommentare!