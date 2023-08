GTA-Entwickler entwirft Fantasy-Welten in Unreal Engine 5, nach denen sich Spieler die Finger lecken

Gute Grafik in der Unreal Engine? Keine Sorge, lest ruhig weiter!

Jonathan Gregory Bick. Sagt euch dieser Name nichts? Wird er aber gleich! Denn dieser äußerst kompetente Herr arbeitet hauptberuflich beim GTA-Entwickler Rockstar. Privat hingegen hat er ein neues Hobby gefunden: Beeindruckende Projekte in der Unreal Engine 5!

Schon wieder eine Unreal-Engine-News! Ja, aber wartet erstmal ab, bevor ihr euren Unmut in den Kommentaren loswerdet. Denn hierbei handelt es sich qualitativ um eine ganz andere Hausnummer als bei privaten Bastlern, die ihre Lieblingsspiele in der UE5 nachbauen.

Dark Souls 4, bist du es?

Jonathan hat auf seinem X-Profil (es hört nicht auf, sich seltsam anzufühlen) ein paar Screenshots aus seinen bisherigen Gehversuchen mit der Unreal Engine 5 geteilt. Dabei handelt es sich um ein Dark-Fantasy-Setting, das frappierend an ein Soulslike aus dem Hause FromSoftware erinnert.

Acht Bilder voller Grafikpracht. Schaut euch allein mal das dritte Bild (das, wo der Ritter in dem sonnengefluteten Innenhof steht) an. An dem rechten Gebäude können wir die einzelnen Ziegel fast schon in unserer Hand spüren, wenn wir es betrachten.

Und wir sind nicht die Einzigen, die begeistert sind. Auf Twit…verdammt! Auf TwiX antworten die User begeistert auf seinen Post. Von Ich kann es kaum erwarten, das Dark-Fantasy-Spiel von Rockstar zu spielen! bis hin zu Bitte geh zu FromSoftware ist an Reaktionen alles vertreten.

Auch Ben Hand weiß zu beeindrucken. Das ist ebenfalls ein Rockstar-Designer. Ob er wirklich so eine beeindruckende Hand hat, dass sie als Namensbestandteil taugt, wissen wir nicht. Was wir aber wissen, ist, dass er ebenfalls sehenswerte Unreal-Engine-Projekte zustande bringt.

Was haltet ihr von den obigen Screenshots der beiden Rockstar-Entwickler? Haltet ihr das Gezeigte auch für außerordentlich hochwertig oder findet ihr selbst auf diesen Bildern noch technische Details, die euch nicht so sehr gefallen? Würdet ihr euch ein Fantasyspiel von Rockstar wünschen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!