Fans von Unreal Tournament müssen sich aktuell mit einer unangenehmen Wahrheit anfreunden

Auch die hinter diesem Screenshot stehende Neuauflage Unreal Tournament aus dem Jahr 2017 ist seit wenigen Monaten nicht mehr spielbar. Die einst ruhmvolle Shooter-Serie scheint vor dem Aus zu stehen.

Unreal Tournament gehört nicht zu den Reihen, die den Übergang von ihrer Blütezeit in den 2000ern ins nächste, geschweige denn ins übernächste Jahrzehnt geschafft hat.

Und doch sah es seit Ende vergangenen Jahres so aus, als könnte es zumindest ein Minirevival von Epic Games Arena-Shooter geben, nachdem der 2017 angegangene Reboot der Serie Anfang 2023 sang- und klanglos mit dem Herunterfahren seiner Server untergegangen war. Seine Entwicklung war bereits Jahre zuvor eingestellt worden.

Für einige Zeit gab es Hinweise, dass uns alsbald eine neue Version von Unreal Tournament 3 mit dem Titelzusatz X erwarten wird. Doch Stand heute ist das Spiel verschwunden und aus Unreal Tournament 3X wird wohl nichts. Den Titel ereilte scheinbar ein unrühmliches Schicksal.

Was bitte soll denn Unreal Tournament 3X sein?

In vergangenen Dezember rührte sich etwas in den digitalen Stores. Änderungen auf der Steamseite von Unreal Tournament 3 deuteten Neues an. 3X sollte eine weitestgehend unveränderte Neuauflage des originalen dritten Teils der Serie sein, allerdings komplett kostenlos und mit Crossplay zwischen Steam, Epic Game-Store und Gog.

Ferner warb die Seite offensiv damit, dass auf Mikrotransaktionen verzichtet wird. Es gibt keinen Haken , war zu lesen. Es sollte wohl schlicht das von den Fans geliebte und von der Presse gelobte Single- und Multiplayer Erlebnis aus dem Jahr 2007 zurückkehren - angepasst an moderne Gegebenheiten des Internets.

Twitter User Wario64 sicherte die Einträge damals für die Zukunft. Heute gibt es nämlich keine Spur mehr davon.

Epic änderte, wie sich inzwischen als jüngste Ergänzung unter dem Orginaltweet einsehen lässt, diverse Sektionen der Storepage und löschte allen voran das X wieder aus dem Titel. Obendrein ist der Eintrag inzwischen überhaupt nicht mehr aufrufbar. Und wer nach irgendeinem Serienteil in einschlägigen digitalen Stores sucht, wird auch nicht fündig.

Auf Nachfrage erhielt Kotaku von einem Epic-Unternehmenssprecher die Nichtantwort: Wir haben nichts mitzuteilen.

Was hat das nun alles zu bedeuten?

Das Vorgehen von Epic, was Unreal Tournament angeht, vom Entfernen aus den Stores über die stille Ankündigung von 3X bis hin zu dessen heimlicher Beseitigung ist gelinde gesagt ungewöhnlich. Was auch immer das bedeutet, Epic will seine Karten nicht auf den Tisch legen.

Eventuell steht uns ja eine große Ankündigung bevor, vielleicht ist das Verhalten des Engine-Riesen aber auch symptomatisch und bedeutet nur eines, auch wenn die Wahrheit für alle Fans unangenehm ist: Unreal Tournament als Shooter-Serie ist tot und 3X war nur ein nach außen gedrungener interner Vorstoß, der wieder eingefangen worden ist.

Hand aufs Herz: Trauert ihr um Unreal Tournament als Arena-Shooter-Serie oder lässt euch das eher traurige Schicksal dieser Reihe kalt? Wenn ihr etwas für die Serie übrig habt oder zumindest hattet: Was ist eure liebste Erinnerung aus den verschiedenen Teilen? Müsst ihr immer wieder an ein besonderes Match denken oder geratet ins Schwelgen, wenn ihr auch nur den Sound einer bestimmten Waffe hört? Schreibt uns von euren Erinnerungen oder schlicht eure Meinung zu dem Thema gern in die Kommentare!