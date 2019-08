Fortnite war nicht der einzige Grund für das Ende von Unreal Tournament

Im Dezember 2018 gab es für Fans von klassischen Arena-Shootern die enttäuschende Nachricht: Die Entwicklung von Unreal Tournament wurde offiziell eingestellt. Bereits 2017 erfuhr man, dass zum Teil Fortnite daran Schuld ist. Doch es gibt noch einen weiteren Grund: Epic wusste einfach nicht, wie sie UT fertigstellen sollen.

Das erklärte CEO Tim Sweeney kürzlich über Twitter auf Nachfrage eines Fans. Der wollte wissen, wieso man die Entwicklung einstellte. Sweeney entgegnete nicht nur mit der Aussage, dass viele Kernentwickler mittlerweile an Fortnite arbeiten, sondern auch, dass das Projekt »sehr experimentell« war und man seine »Essenz« nicht finden konnte.

There are two considerations. First, many core developers on Unreal Tournament drove early Fortnite Battle Royale and are still key contributors. Second, we don’t know how to “finish” UT as the project was highly experimental and hadn’t found its essence.