Mit dem Start der ersten Season von Call of Duty: Modern Warfare wurde die Playlist Shoot House 24/7 mit der neuen Karte Crash ersetzt. 24/7-Playlisten lassen eine Karte in Dauerschleife laufen und kommen in vielen Multiplayer-Shootern zum Einsatz, damit die Spieler schnell eine neue Karte kennenlernen können.

Im Fall von Modern Warfare waren aber nicht alle Fans glücklich über den Rauswurf von Shoot House. Denn die Map brachte das klassische CoD-Design mit drei Lanes zurück und wurde durch die kompakte Größe schnell ein beliebter Ort, um SMG, Shotguns und andere Waffen hochzuleveln.

Entsprechend forderten manche Spieler bei Twitter, Reddit und im offiziellen Forum lautstark die Rückkehr von Shoot House als permanente Option im Matchmaking. So liest man auf den offiziellen Kanälen häufiger Beiträge wie diesen:

Dear @CallofDuty please bring back and keep shoothouse 24/7... I already miss it so much. Crash is nice, nostalgic and cool, but it's not as quick, dirty, and amazing as Shoothouse.