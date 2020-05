Vanguard, das Anti-Cheat-System von Valorant, steht häufig in der Kritik. Spieler sind besorgt um Datenschutz und Sicherheit des Programms. Allerdings zeigt es schon während der Beta eindeutig Wirkung: Riot, der Entwickler des Taktik-Shooters, hat jetzt exakt 8.873 Cheater gebannt. Das gab Phillip Koskinas, seines Zeichens Anti-Cheat Engineer, auf Twitter bekannt:

located a VALORANT universe where there were 8873 less cheaters and moved us all into it, please be careful as your bones may've shifted during dimensional travel