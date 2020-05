Valorant soll nicht mehr ungefragt eure Hardware deaktivieren

Valorant machte nach seiner Veröffentlichung unter anderem durch sein Anti-Cheat-System namens »Vanguard« Schlagzeilen, da dieses sehr tief in das System eures PCs eingreift. Ein am 8. Mai veröffentlichter Hotfix soll die Maßnahmen etwas weniger invasiv gestalten.

In an hour we're shipping a hotfix for Vanguard to +up its compatibility with cheat-vulnerable drivers. Most of the previously blocked drivers should now work. Some egregious ones will cause the game not to start but now very few will be blocked outright. Thanks for the feedback.