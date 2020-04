Valorant: Beta-Patch 0.49 kündigt Ranked & Strafen für Leaver an

Vergangene Nacht wurden die Server von Valorant hierzulande komplett heruntergefahren. Aber natürlich nur, um sie samt eines neuen Patches einige Stunden wieder zu aktivieren. Update 0.49 ist seit heute draußen und hat eines der gefragtesten Features im Gepäck.

Dieses begehrte Features ist natürlich der Ranked-Modus. Damit können Spieler nun auch endlich einen eigenen Rang erspielen und gegen Gegner auf dem selben Niveau antreten. Da Valorant plant, sich auch langfristig im kompetitiven Bereich durchzusetzen, ist diese Neuerung natürlich mit der wichtigste Inhalt von Patch 0.49.

Allerdings werdet ihr zum momentanen Zeitpunkt trotz Update erst mal keine Änderung bemerken. Zwar wurden die nötigen Daten schon aufgespielt, der Modus ist aber noch nicht freigeschaltet. Laut der Entwickler von Riot-Games wollen sie damit warten, bis auch wirklich alles Stabil ist:

