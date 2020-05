Der gewertete Modus von Valorant ist live - Spieler konnten zuerst in Nordamerika die neuen Ranked-Matches spielen und nachdem sich alles als stabil erwiesen hat, zog auch Europa nach. Wer also Zugang zur Beta von Valorant hat, kann sich nun in gewerteten Matches messen.

Hinzu kommt ein Ränge-System, das eure Leistung widerspiegelt und ermöglicht, euch durch gute Leistung hochzuarbeiten. Alles Wissenswerte darüber, wie die Rated-Matches genau funktionieren, haben wir im extra Artikel zu Valorant zusammengefasst.

Der heiß ersehnte neue Modus hatte aber schon vor Release ein geradezu bizarres Problem, das auf den ersten Blick wie eine Lappalie anmutet, langfristig aber durchaus großen Ärger bedeuten kann.

Wie gut bist du? VALORANT!

Worum geht's? Es geht um die Namen der Ränge, durch die ihr euch hocharbeiten könnt. Sie lauten: Iron, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Immortal und Valorant. Nochmal, damit kein Missverständnis aufkommt: Der höchste Rang, etwa vergleichbar mit »Global Elite« beim Konkurrenten CS:GO, heißt Valorant, also exakt wie das Spiel selbst.

Wie ein Nutzer in einem Beitrag auf Reddit festhält, lauert hier großes Potenzial für Probleme.

Influencer bekommen Probleme: Demnach wird es für die besten Spieler und Youtuber schwierig, in ihren Videos auf die Skill-Stufe ihres Gameplays hinzuweisen. Auch darüber zu sprechen, klingt seltsam: »Ich bin Valorant in Valorant.«

Zuschauer gucken in die Röhre: Interessierte Spieler, die im Internet nach dem besten Gameplay suchen wollen, stoßen mit Suchanfragen wie »Valorant Valorant Gameplay« an die Grenzen der Suchmaschinen. Alternativen wie "Best Valorant Gameplay" spiegeln letztlich nicht eindeutig den Rated-Rang wieder.

Die Problematik klingt auf den ersten Blick unbedeutend, Fans von E-Sport in Counter-Strike aber wissen, dass besonders Gameplay der Global Elite, also der besten der besten, interessantes Studienmaterial ist und häufig gesucht wird.

Das könnte auf lange Sicht zu einem echten Problem für Valorant werden, da es schließlich auf E-Sport ausgelegt ist. Und wie wichtig eine gesunde Symbiose mit Content Creatorn sein kann, zeigt der Keydrop-getriebene Riesenerfolg von Valorant auf Twitch.

Der Beitrag des Nutzers stößt auf enorme Resonanz bei der Community und wurde bis jetzt fast 23.000 Mal geupvotet und mit Reddit-Awards überschüttet. Wir werden abwarten müssen, ob Riot das Problem hier ebenfalls erkennt und den höchsten Rang in Valorant in etwas anderes als... Valorant umbenennt.