Bessere Chancen auf Valorant-Keys: Riot lockert Regeln der Twitch-Drops

In Zukunft wird es etwas einfacher, einen Beta-Key für den Online-Shooter Valorant zu bekommen. Denn anstatt die wie bisher nur bei bestimmten Twitch-Streams zu bekommen, gibt es jetzt während jedem Stream die Chance auf einen Zugang. Das gab Riot auf der offiziellen Homepage bekannt.

Es gibt nicht mehr Keys: Riot Games betont, dass sie die Menge der pro Tag verteilten Keys dadurch nicht erhöht wird. Auch hat man noch keine weiteren Regionen neben Europa, Kanada, den USA der Türkei Russland und den CIS-Staaten freigeschaltet.

Keine Verteilungszeiten: Ebenso erklärt das Studio noch einmal, dass es keine bestimmten Zeiten gibt, zu denen ihr einen Zugang bekommen könnt. Die Verteilung geschieht rund um die Uhr nach dem Zufallsprinzip.

.@RiotSuperCakes and @RiotZiegler share a small update on how you can get Closed Beta access, new streamers, and keeping our servers alive: https://t.co/H9px5tZPD7