Valorant: Anti-Cheat bannt Profi, weil er sein Handy am PC aufgeladen hat

Der Profi-Spieler Mixwell durfte am eigenem Leib erfahren, wieso das Anti-Cheat-Tool Vanguard von Riot Games neuem Shooter Valorant so sehr in der Kritik steht: Das Tool schmiss ihn aus dem Spiel, weil er sein Handy am PC aufladen wollte.

Das Ereignis könnt ihr euch im oben eingebettetem Video ansehen. In dem seht ihr unten links, wie Mixwell sein Handy gerade an seinen PC anschließt, bevor im Spiel selbst dann eine Benachrichtigung des Anti-Cheat-Tools erscheint.

Nach diesem Ereignis wandte er sich auf Twitter an den Entwickler des Multiplayer-Shooters und bat diesen darum, seinen Account doch bitte wieder zu entsperren. Zudem erklärte Mixwell, dass er mit diesem Problem nicht alleine dasteht: Auch LotharHS soll ähnliches widerfahren sein.

Hello @RiotSupport @PlayVALORANT I was playing on stream with my friends. I connected my usb charger to my phone and I got disconected by the anti-cheat, can you unlock me please. ? pic.twitter.com/kpUSlCiKB4