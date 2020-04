Cheater beginnen ihre Invasion auf Valorant

Es kam, wie es kommen musste: Auch Valorant hat mit Cheatern zu kämpfen. Den ersten hat der Entwickler bereits gebannt. Doch weitere sind bereits in Sicht. Riot Games will das Spiel frei von Betrügern halten und zeigt sich zuversichtlich, das zu schaffen.

Paul Chamberlain - Programmierer und Leiter der Anti-Cheat-Abteilung des Entwicklers - äußert sich zu der Situation auf Twitter. Er habe gehofft, dass sie etwas mehr Zeit haben bevor es damit losgeht. Doch jetzt habe der Kampf begonnen. Er sieht sich der Aufgabe gewachsen und sagt: »Wir sind bereit.«

Well it sucks, but today we had to ban our first cheater (and it looks like more bans are on the horizon).



I was hoping for a little more time before this fight kicked off but we're in it now and we're ready.