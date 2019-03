Die Hinweise auf ein neues Vampire: The Masquerade beginnen sich zu verdichten. Erst letzten Monat veröffentlichte Paradox eine obskure Dating-Website namens Tender, bei der ihr Seelenverwandte via Bluttyp finden sollt. Jetzt postete der schwedische Publisher auf Twitter einige Bilder, die Lokalitäten aus dem Rollenspiel-Liebling Bloodlines beinhalten.

Die Kollegen von PC Gamer haben die Bilder etwas genauer untersucht und glauben darin das Surfside Diner, das brennende Ocean Hotel, das Ventrue Penthouse, die Malkavian Mansion, die Nosferatu Kanalisation und Fat Larry's Van wiederzuerkennen. Bestätigt ist das allerdings nicht. Spätestens am Donnerstag den 21. März werden wir mehr wissen. Dann verspricht Paradox nämlich einen großen Reveal.

#tenderbeta What kind of soulmate would hang out in a place like this? #confused pic.twitter.com/UCbEsTg4tR