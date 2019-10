Spin-Off zu Vampire: The Masquerade namens Swansong in Arbeit

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ist nicht das einzige Spiel zu Vampire: The Masquerade, das derzeit entwickelt wird. Big Bad Wolf arbeitet an einem Spin-Off namens Swansong, einem narrativen Rollenspiel, das voraussichtlich 2021 erscheinen wird.

Das kündigte der Publisher Bigben Interactive bereits in einem Showcase im Mai an. Die erste neue Information zu dem Titel veröffentlichte er zusammen mit einem Teaserbild am 19. Oktober auf Twitter. Viel zu sehen gibt es noch nicht: Ihr könnt auf dem Bild eine leere und schlecht beleuchtete Straße betrachten, sowie den Schriftzug des Spiels.

Recent events have caused Kindred society to reevaluate how it protects its existence in modern nights. As the Camarilla retreats into itself, unknown threats on the horizon could see the collapse of the Ivory Tower itself. pic.twitter.com/PljV61x2my — Vampire: The Masquerade - Swansong (@VampireSwansong) October 19, 2019

Die Story: In Swansong erlebt ihr die Geschichten von drei Vampiren unterschiedlicher Clans, die alle der Camarilla - der größten Vampirsekte, die auch die Masquerade aufrechterhält - angehören. Deren Abenteuer sind miteinander verknüpft und drehen sich um Verschwörungen, Mord und Machtkämpfe.

Noch mehr Vampire: The Masquerade

Wem das noch nicht reicht, der kann sich zudem auf Vampire: The Masquerade - Coteries of New York freuen, das bereits im August 2019 mit einem offiziellen Trailer angekündigt wurde. In dem Titel sollen die Spieler mit Dialogen Einfluss auf die Handlung nehmen. Der Entwickler bezeichnet es als »interaktive Geschichte«.

Zu guter Letzt gibt es noch Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, den wohl bekanntesten Titel der neuen Vampire-Spiele. Das kommt allerdings nicht wie ursprünglich geplant im ersten Quartal 2020, sondern etwas später.

Damit wird es ab 2019 jeweils ein neues Vampire-Spiel pro Jahr geben. Dieses Jahr erscheint Coteries of New York, 2020 kommt Bloodlines 2 und 2021 schließlich Swansong. Für 2020 ist zudem ein weiterer Titel im World-of-Darkness-Universum von Vampire geplant: Werewolf: The Apocalypse Earthblood soll ebenso 2020 erscheinen. In dem übernehmt ihr allerdings die Rolle eines Werwolfes, statt eines Vampirs.

Paradox Interactive und seine Rollenspiele