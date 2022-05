Neu bei Steam und Co.: Diese Woche ist ein Highlight für Vampir-Fans

Diese Woche steht ganz im Namen von Blutsaugern und Survival. Denn neben dem großen Titel Vampire: The Masquerade - Swansong kommt auch das Hack & Slay V Rising auf Steam heraus. Des Weiteren gibt es aber auch eine ganze Palette an Geheimtipps, die ihr nicht ignorieren solltet.

Wollt ihr nicht nur wissen, wann was für Spiele herauskommen, sondern auch, wie gut sie geworden sind, hilft euch vielleicht die Ergebnisse der folgenden Umfrage weiter:

19 10 Eure Meinung Welche 5 Spieletests findet ihr im Mai 2022 am interessantesten?

Highlight der Woche: Vampire: The Masquerade – Swansong

Genre: Rundentaktik | Plattform: PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch | Entwickler: Big Bad Wolf Studio | Release: 19. Mai 2022

Zu Vampire: The Masquerade kam erst vor Kurzem mit Vampire: The Masquerade - Bloodhunt ein weiterer Ableger der Serie heraus: der Battle-Royale Shooter mit Vampir-Setting konnte nicht nur Spieler, sondern auch viele Kritiker begeistern. Fans der Serie dürften sich also umso mehr freuen, diese Woche einen weiteren Titel der Vampir-Saga spielen zu können.

Im Vergleich zu dem Open-World Abenteuer Vampire: The Masquerade – Bloodlines geht es in dem storygetriebenen Adventure mit dem Untertitel Swansong aber etwas ruhiger zu. Größtenteils seid ihr damit beschäftigt offene Areale zu erkunden, Dialogen zu lauschen und Hinweisen nachzugehen.

Doch das macht Vampire: The Masquerade - Swansong nicht zu einem Telltale-Abklatsch. Denn wie auch schon Fabiano festgestellt hat, steckt in dem Vampir-Abenteuer auch ein waschechtes Rollenspiel:

24 34 Vampire: The Masquerade – Swansong Von dieser Art Rollenspiel gibt es viel zu wenig

Weitere spannende Spiele-Releases der Woche

Montag, 16. Mai 2022

One More Island: Städtebau-Simulator im Stile von RimWorld. Ein besonderes Feature ist die Karte, die sich dynamisch weiterentwickelt und stetig für Abwechslung und neue Herausforderungen sorgt.

Dienstag, 17. Mai 2022

V Rising: Im spannenden Genremix aus Survival, Open World und Hack & Slay, der sich komplett aus der Iso-Perspektive spielt, kämpft ihr als Vampir mit zahlreichen Waffen und Fähigkeiten um euer Überleben. Wollt ihr direkt wissen, wie gut das Hack & Slay geworden ist, solltet ihr euch unseren ausführlichen Test dazu durchlesen:

5 3 V Rising Dieses Survival-Juwel hätte gar keinen Early Access gebraucht

Outward: Das Open World Rollenspiel kann wahlweise solo oder auch im Koop durchgespielt werden. Die Entwickler verfolgen einen Hardcore-Ansatz und schmeißen euch - wie damals schon bei Gothic - einfach ins kalte Wasser, ohne zu viel Hilfestellung zu leisten.

Mittwoch, 18. Mai 2022

Gibbon: Beyond the Trees: In diesem Plattformer müsst ihr euch durch kunterbunte Level schwingen, die allesamt wunderschön gestaltet sind.

Donnerstag, 19. Mai 2022

Endzone - A World Apart: In dem Aufbaustrategiespiel müsst ihr nach einer nuklearen Katastrophe versuchen eine Stadt neu aufzubauen. Survival-Elemente und Ressourcen-Management sorgen dabei für die nötige Abwechslung.

Eternal Threads: In dem storygetriebenen First-Person-Adventure müsst ihr Bewohner mit euren Entscheidungen vor einem Hausbrand schützen.

Old World: Heroes of the Aegean: In dem ersten großen Addon dreht sich alles um das antike Griechenland. Der Rundenstrategie-Hit wird dabei um sechs neue Szenarien erweitert.

Deadcraft:In diesem etwas anderem Survival-Titel müsst ihr nicht gegen, sondern mit Untoten gegen die letzte Bastion der Menschen kämpfen und euch an ihnen rächen.

Decision: Red Daze: Nochmal Zombies, noch einmal Survival. In Red Daze müsst ihr eine sichere Basis errichten, Ressourcen managen und gegen Horden von Untoten kämpfen.

Freitag, 20. Mai 2022

Dolmen: Soulslike-Fans aufgepasst: Das Action-Adventure verfrachtet die Souls-Mechanik in ein Sci-Fi-Setting und gibt euch sogar Laserwaffen an die Hand. Wie von dem Genre gewohnt, müsst ihr Nah- und Fernkampf-Attacken, Blocks und Ausweichmanöver perfekt timen, um auf dem Planeten zu Überleben.

Wollt ihr euch einen Überblick über alle Releases des Monats machen, haben wir das passende Video für euch parat:

Ist in dieser Woche etwas spannendes für euch dabei oder müssen wir euch für eine weitere Woche vertrösten? Schreibt es uns in die Kommentare!