Vermeintlicher Teaser auf GTA 6? Unscheinbares T-Shirt lässt die Gerüchteküche überkochen

Ein geheimnisvolles T-Shirt reicht aus, damit die GTA-Community geistige Luftsprünge macht - vielleicht aber unbegründet.

Kaum eine Community ist vermutlich so hellhörig wie GTA-Fans. Jede Ankündigung seitens Rockstar wird genauestens unter die Lupe genommen, ob sich darin vielleicht Informationen zu GTA 6 verstecken. Aufgrund eines T-Shirts sind Fans nun enorm hellhörig geworden. Ob sich der offensichtliche Teaser aber auf die Fortsetzung bezieht, ist nicht klar.

Zahlencode weckt Spielerhoffnungen

Während Fans sich über das schlechteste Update ever für GTA Online beschweren, ist fast zeitgleich ein ominöses T-Shirt zum zehnjährigen Jubiläum aufgetaucht, recht schnell aber wieder verschwunden. Das Oberteil zeigt neben einigen Symbolen und einem stilisierten Alien auch einen langen Zahlencode.

Natürlich hat es nicht lange gedauert, bis die ersten Fans den Code entschlüsselt haben: Eines Tages wird alles offenbart soll die Lösung des Rätsels laut Twitter-User InfinityBesk sein. Aber was wird dann offenbart?

GTA 6 oder doch Alien-DLC?

Während einige User mit Informationen zu GTA 6 rechnen, sind andere überzeugt, dass es sich eigentlich um einen Teaser zu einem kommenden Alien-DLC für GTA Online handelt. Immerhin ist auf dem T-Shirt ein außerirdisches Wesen zu sehen und mit all dem Ufo- und Sci-Fil-Content in GTA Online wäre es auch absolut vorstellbar.

Ein weiterer Hinweis, dass das T-Shirt nichts mit GTA 6 zu tun hat, ist ein weiteres Kleidungsstück. Nachdem die Community schon fleißig untereinander diskutiert hat, ist ein weiteres Jubiläums-T-Shirt aufgetaucht. Auf dem T-Shirt steht fett geschrieben: “Rockstar Says Relax”, während die Hose erneut mit Alien-Köpfen überzogen ist.

Wie schätzt ihr die ganze Situation ein? Will Rockstar insgeheim eigentlich doch auf Grand Theft Auto 6 hinaus oder handelt es sich hier um einen Teaser für mehr Alien-Content in GTA Online? Oder könntet ihr euch etwas völlig anderes vorstellen? Schreibt eure Ideen und Meinungen gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!