Warcraft 2: Leak macht Remaster zu einem der besten Strategiespiele aller Zeiten sehr wahrscheinlich

Legen sich Orks bald wieder mit Menschen an? Warcraft 2 soll laut Leak zurückkehren.

Halloween ist zwar schon seit ein paar Tagen rum, wir können Fans von Warcraft aber trotzdem noch mit nur einem Wort einen gehörigen Schreck einjagen: Reforged!

Ja, das Remake von 2020 zu einem der besten Strategiespiele aller Zeiten wird nach wie vor in den Köpfen seiner Fans herumspuken. Zumal Blizzard seitdem sein Bestes gibt, dieses missglückte Remake so gut es geht zu ignorieren und oft gar die ganze Reihe gleich mit. Dachten wir zumindest! Jetzt scheint es aber so, als würde sich das Studio an einer weiteren Neuauflage versuchen.

Laut einiger recht eindeutiger Leaks ist schon bald mit der Ankündigung von Warcraft 2 Remastered zu rechnen. Auch der zweite Teil der Reihe gilt als ein Meisterwerk der Echtzeitstrategie und feiert 2025 passenderweise seinen 30-jährigen Geburtstag.

Sind die Leaks vertrauenswürdig?

Offiziell ist ein Remaster zu Wacraft 2 nach wie vor nicht, immerhin reden wir hier von einem unbeabsichtigten Leak. Allerdings ist das auch kein jemand hat mal gesagt Leak . Der Leak kommt von der Webseite Blizztrack und damit indirekt von Blizzard selbst.

Blizztrack verfolgt sämtliche Spielupdates, die via Battle.net aufgespielt werden und hat hier wohl am 6. November ein Update herausgefischt, das auf den vielsagenden Titel Warcraft 2: Remastered Internal Alpha hört. Hier wird also konkret eine Testphase für eine neue Auflage von Warcraft 2 benannt.

Doch nicht nur das, hieraus konnten Dataminer auch hinterlegte Bilder ziehen, die Artworks und den offiziellen Schriftzug des möglichen Remasters zeigen. In einem X-Posting des bekannten Leakers Stiven könnt ihr euch die Artworks selbst ansehen:

Enthüllung schon bald?

Das sind schon einmal recht klare Hinweise darauf, dass ein Remaster zum Strategiespiel auf uns zukommt. Und auch das Timing scheint diesen Rückschluss zuzulassen. Wie erwähnt feiert Warcraft 2 im Dezember 2025 sein 30. Jubiläum, der Vorgänger und damit das Warcraft-Universum an sich wird sogar schon in wenigen Tagen am 15. November 30 Jahre alt.

Im Zuge dieses Geburtstages hat Blizzard bereits ein Event angekündigt, dass das 30-jährige Bestehen von Warcraft zelebrieren soll. Am 13. November um 19 Uhr läuft bei Twitch, YouTube und TikTok eine Präsentation rund um Warcraft, wo unter anderem einige Überraschungen versprochen werden.

Das erscheint doch wie genau das richtige Event, um ein Remaster zu Warcraft 2 zu enthüllen.

Gespaltene Reaktionen

Bei den Fans sorgt die Aussicht auf ein Comeback von Warcraft 2 im ersten Moment natürlich für Vorfreude, doch vielen kommen dabei auch etwas düstere Erinnerungen an Warcraft 3: Reforged hoch. Das Remake gilt als eine der größten Enttäuschungen der Blizzard-Historie.

Allerdings hat sich Blizzard seither auch wieder ein wenig gefangen und beispielsweise mit Diablo 2: Resurrected ein mehr als brauchbares Remake herausgebracht - wenn auch das Remake außer Haus entstanden ist. Doch ähnlich könnte Blizzard ja mit Warcraft 2 verfahren.

Einige Fans schöpfen derzeit sogar Hoffnung, dass ein Patch 2.0 Warcraft 3: Reforged völlig überholt. Die Meldung dazu findet ihr oben in unserer Link-Box.