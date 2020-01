Ein paar von euch ist es vielleicht aufgefallen: Warcraft 3 hat heute ein Remaster spendiert bekommen. Seit 0:00 Uhr in der Früh können Spieler sich ein weiteres Mal in die epische Keilerei zwischen Orcs, Menschen, Nachtelfen und Untoten einmischen. Blöd nur, dass Warcraft 3: Reforged in seinem momentanen Zustand viele Fans enttäuscht.

Zusätzlich gibt es auch noch einige Irritation unter Spielern, die sich das Remaster gar nicht gekauft haben. Wer momentan nämlich über das Battle.net auf die klassische Version zugreifen will, wird mit einem fast 30 GB großen Update konfrontiert. Wir klären, was es damit auf sich hat.

Bekomme ich jetzt Warcraft 3: Reforged gratis?

Es wird euch nicht überraschen zu hören, dass dieses riesige Update alle Inhalte bereitstellt, die mit Reforged ins Spiel gebracht werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass jeder Warcraft-3-Besitzer automatisch auf die neue Version zugreifen kann. Ihr bekommt das Spiel also nicht kostenlos!

Um weiterhin Classic im Battle.net zu spielen, ist es aber trotzdem Pflicht, das Update zu installieren. Wenn ihr das Spiel danach startet, seht ihr sogar den neuen Client von Reforged. Allerdings werdet ihr nicht in der Lage sein, die Grafik in den Optionen auf Reforged umzustellen.

Warcraft 3: Reforged Warcraft 3: Klassik

In gewisser Weise werden Warcraft 3 Classic und Warcraft 3: Reforged miteinander verschmolzen. Sprich, es handelt sich um das selbe Spiel. Allerdings können nur Reforged-Besitzer auf die neuen Assets auch im Spiel selbst zugreifen. Was bedeutet das für Classic?

Classic-Spieler profitieren wie der Rest auch von dem neuen Matchmaking.

Alle Balance-Änderungen werden auch im ursprünglichen Spiel übernommen.

Zukünftige Balance-Updates für Reforged wirken sich auch auf Classic aus.

Das neue Hauptmenü findet sich jetzt auch in Classic.

Gestrichene Features, wie die Custom Campaigns, sind auch aus Classic verschwunden.

Classic-Spieler können online auch gegen Spieler mit Warcraft 3: Reforged antreten.

Solltet ihr das partout nicht wollen und lieber weiter Warcraft 3 so spielen, wie ihr es kanntet, hilft nur eins: Ihr braucht die originale CD-Version. Damit lässt sich Warcraft 3 weiterhin so spielen wie früher.