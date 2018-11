Warcraft 3: Reforged wird die alte Story nicht nur ordentlich aufhübschen - sondern sie auch ausbauen! Das haben uns die Entwickler im Interview erzählt. Es ginge dabei vor allem Figuren, deren Rolle in der Warcraft-Story nach dem Release von Warcraft 3 ungeahnte neue Ausmaße annahm. Damals hatte Blizzard etwa noch keine Ahnung, dass Sylvanas mal Anführerin der Horde werden sollte und Jaina eine ihrer prominentesten Gegenspielerinnen. Warcraft 3 Reforged soll dem gerecht werden und die Geschichte solcher Figuren ausbauen.

Was heißt das genau, fragen wir nach - nur ein paar neue Dialogzeilen, oder auch neue Quests und Missionen? "Das ist alles möglich!", so Blizzard. Zumal Warcraft 3 Reforged auch alle alten Zwischensequenzen neu auflegt. Blizzard will nach Möglich auch die Rendersequenzen neu in HD einbauen. Wie das aussehen könnte, haben wir bereits anhand des Intros gesehen.

Warcraft 3: Reforged soll das Originalspiel und The Frozen Throne in grafisch komplett überarbeiteter Form beinhalten und 30 Dollar kosten. Das Spiel befindet sich derzeit noch in der Entwicklung, weshalb viele Fragen noch nicht abschließend geklärt sind und die ersten Gameplay-Szenen noch nicht das finale Spiel zeigen. Als Release-Termin peilt Blizzard derzeit nur vage das Jahr 2019 an.