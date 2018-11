Warcraft 3: Reforged läuft in der gleichen Engine wie das Originalspiel - was bedeutet, dass ihr damit auch alte Fanmaps und Mods spielen könnt. Nutzt dort eine Figur etwa das Originalmodell von Arthas, wird sie in Reforged automatisch auf das verbesserte neue zurückgreifen. Das haben wir auf der BlizzCon im Gespräch mit Blizzard erfahren.

Können wir also direkt mit Dota in Warcraft 3: Reforged loslegen? So einfach ist es dann doch nicht, denn bei derart komplexen Kreationen stößt das Spiel an seine Grenzen: "Das hat zu viele Eigenheiten", so Blizzard. Nutzt eine Map also zu viele selbsterstellte Elemente, die es nicht im Originalspiel gab, wird man sie wohl nicht einfach reibungslos in Reforged spielen können.

Mehr Story für Jaina und Sylvanas: Neue Dialoge, Quests und Missionen in Warcraft 3: Reforged möglich

Allerdings versprechen die Entwickler, den Karteneditor für das Remaster nicht nur weiter zu unterstützen, sondern ihn sogar mit neuen Funktionen auszubauen - auch wenn sie dafür derzeit noch keine konkreten Beispiele nennen wollen. Möglicherweise werden wir also früher oder später doch noch Dota in Warcraft: Reforged spielen können. Blizzard hofft außerdem eindeutig darauf, dass sich um das Spiel genau wie um das Original wieder eine Community bildet und neue Werke direkt für Reforged erschafft.

Warcraft 3: Reforged - Screenshots des Remasters ansehen