Warhammer 40K wird als TV-Serie unter dem Titel "Eisenhorn" adaptiert

Games Workshop und Big Light Productions entwickeln eine TV-Serie nach dem Spiel Warhammer 40K. Als Vorlage für die Realverfilmung dienen die Bücher Eisenhorn von Comic-Autor Dan Abnett (Guardians of the Galaxy) aus dem epischen Universum, die der Serie auch gleich den Titel geben wird.

In der Eisenhorn-Trilogie geht es um den Inquisitor Gregor Eisenhorn, der gegen Aliens, Ketzer und Dämonen kämpft, um die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren. Für die Umsetzung zeichnet Frank Spotnitz als Showrunner, Autor und Produzent verantwortlich, der schon für die populäre Akte X-Serie die Skripte verfasste und zuletzt die Amazon-Serie The Man in the High Castle entwickelte.

Eine Besetzung ist noch nicht gefunden. Auch wer als Partner für die Ausstrahlung in Frage kommen könnten, TV-Sender oder Streamingdienste wie Netflix oder Amazon, steht noch aus.

Warhammer 40K als Spiel und Serie

Das Spiel Warhammer 40K erschien im Jahr 1987 von Games Workshops Autor Rick Priestley. Inzwischen gibt es zahlreiche Videospiele, Romane, Comics und vieles mehr im epischen Universum. Vor wenigen Monaten wurden etwa drei neue Warhammer-Spiele von den Entwickler von World War Z angekündigt.

Auch einen animierten Film namens Ultramarines: A Warhammer 40.000 aus dem Jahr 2010 gibt es schon und zuletzt wurde mit Angels of Death eine animierte Web-Serie bestätigt.