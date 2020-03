Dass Call of Duty: Modern Warfare mit Warzone seinen eigenen Battle-Royale-Modus bekommen soll, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr: In den vergangenen Wochen und Monaten folgte ein Leak auf den nächsten. Doch wann erscheint Warzone eigentlich und was wissen wir über das Release-Datum?

Einem neuen Leak von TheGamingRevolution zufolge soll Warzone bereits morgen, am 10. März 2020 erscheinen. Für den Echtheit dieser Information können wir nicht garantieren, allerdings handelt es sich bei dem Youtuber um einen für gewöhnlich sehr gut informierten Insider, der tief im Thema Call of Duty: Modern Warfare drinsteckt.

Was spricht für den Leak des Release-Termins für Warzone?

Aktuell hat Warzone für Modern Warfare keinen von Activision kommunizierten Release-Termin. Genau genommen wissen wir nicht einmal offiziell, ob CoD überhaupt einen Battle-Royale-Modus bekommt und der tatsächlich Warzone heißt. Dass wir momentan mehr Details kennen, als Activision (wahrscheinlich) lieb ist, haben wir aber dafür diversen Leaks zu verdanken.

So wissen wir beispielsweise schon so gut wie über alle Gameplay-Details und die Karte von Warzone Bescheid und konnten in Erfahrung bringen, dass diverse Youtuber oder Twitch-Streamer auf einem Anspielevent schon einen genauen Blick auf den Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Modern Warfare werfen durften.

Aus dem Leak gehen noch weitere, spannnende Infos hervor: So soll Warzone Free2Play werden und als Standalone-Variante erscheinen. Zudem ist in den verfrüht veröffentlichten Details von Crossplattform die Rede. Ihr dürft also auf PC, PS4 und Xbox One zusammen spielen, wenn alles wirklich so kommt.

Doch was bedeutet das für den Release-Termin von Warzone? Aus den vielen, vielen durchgesickerten Infos musste fast zwangsläufig irgendwann hervorgehen, wann Modern Warfare seinen Battle-Royale-Modus erhält.

Warzone: Hinweise auf morgigen Release verdichten sich

So deutete unter anderem das Gespräch der beiden Streamer DrDisrespect und Kraftyy darauf hin, dass Warzone bereits diese Woche - also zwischen dem 9. bis zum 15. März 2020 - erscheinen könnte. Dass Warzone tatsächlich am 10. März erscheint, wirkt damit gar nicht mal unwarscheinlich.

Dafür spricht ebenfalls der jüngste Gameplay-Leak zu Warzone: Der Youtuber Chaos hat offenbar ein Review zu dem Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Modern Warfare zu früh veröffentlicht und spricht dabei von einem Anspiel-Event, das erst vor Kurzem stattgefunden haben soll.

Dass Influencer bereits zu einem möglichen Review-Event von Warzone eingeladen wurden, lässt darauf schließen, dass die Arbeiten an dem Battle-Royale-Modus nahezu abgeschlossen sind und man sich bei Activision bereits auf dem Release vorbereitet.

Ein weiterer Hinweis wäre darauf, dass ursprünglich von Youtube entfernte Videos mit geleakten Infos und Inhalten zu Warzone wieder online abrufbar sind. Hat Activision möglicherweise seine Sperrungen zurückgezogen, um den Hype auf den anstehenden Release des Battle-Royale-Modus anzuheizen?

Die CoD-Spieler haben auf jeden Fall Bock: Auf Reddit, Youtube und Twitter gibt es nicht zu knapp genügend Diskussionen, die sich nur darum drehen, wann sie endlich mit Warzone in den Call-of-Duty-Battle-Royale starten dürfen. Wer weiß: Vielleicht ist es ja tatsächlich schon morgen soweit und Warzone erscheint am 10. März 2020 für Call of Duty: Modern Warfare?