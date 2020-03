Dass Call of Duty: Warzone ein riesiger Erfolg ist, ist kein Geheimnis: Wie wir vor kurzem berichteten, haben bereits über 15 Millionen Spieler das neue Battle-Royale-Spiel ausprobiert.

Was hingegen noch äußerst geheim ist: Im Gulag, wo ihr euch in spaßigen Eins-gegen-Eins-Duellen nach dem Tod eine zweite Chance verdienen könnt, gibt es einen Weg, als Zuschauer eure Kontrahenten zu töten.

Kreativer Mord mit Kieseln

Während im Gulag die Duelle ausgetragen werden, müssen die restlichen Spieler, die gerade noch auf ihre Chance warten, auf dem Balkon über der Arena Platz nehmen.

Hier können sie sich entweder gegenseitig verprügeln oder dem Duell zuschauen. Auch können sie kleine Steine von oben herab werfen - wenn sie einen der Spieler in der Arena treffen, verursachen sie so einen mickrigen Schadenpunkt.

Normalerweise sollen die Wurfgeschosse keinen tödlichen Schaden verursachen: Ein Spieler hat nun allerdings einen äußerst kreativen Weg gefunden, wie man die Steine dennoch in eine tödliche Waffe verwandeln kann.

Die Ausrüstung in den Eins-gegen-Eins-Kämpfen ist komplett zufällig und kann fast jede Waffe und Ausrüstung des Spiels beinhalten - auch Claymores.

Reddit-Nutzer CJLito hat herausgefunden, dass die Richtminen sich mit den Steinen abwerfen und so zum Explodieren bringen lassen können. In seinem Video zeigt er, wie er so einen Spieler mit seinem eigenen Claymore tötet:

Allerdings ist dies nicht der einzige Weg, wie ihr Spieler mit den lästigen Wurfgeschossen ins Grab bringen könnt. Wie K1NG0D2396 zeigt, können Spieler auch an dem winzigen Schaden der Kiesel sterben - obwohl dies offiziell gar nicht möglich sein sollte:

Es bleibt abzuwarten, ob und wie schnell Activision die Steine entschärft. Zumindest die Möglichkeit, Spieler direkt mit ihnen zu töten, dürfte aber früher oder später behoben werden.