Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon wieder Wochenende? Absolut richtig gesehen und ihr wisst genau, was das bedeutet: Es ist Zeit für den Weekend Sale. Bei Steam, GOG und im Ubisoft Store bekommt ihr an diesen Wochenende mal wieder so einige Spiele ordentlich im Preis reduziert.

Aber falls ihr derzeit kein Geld ausgeben möchtet, dann können wir euch ebenfalls weiterhelfen. An diesem Wochenende gibt es natürlich auch wieder Gratis-Spiele:

8 1 Kostenlos bei Steam & Epic Dieses Wochenende gibt's 7 Spiele gratis

Highlight zum Wochenende: Hades

98 Prozent positive Bewertungen bei Steam, eine Wertung von 90 im GameStar-Test und Platz 4 unter den bestbewerteten Steam-Spielen aller Zeiten: Hades ist ohne Zweifel ein richtiger Hit. Aber was macht das Spiel von Entwickler Supergiant Games (Bastion, Transistor) so gut?

Das Kampfsystem und die Charaktere: Hades ist ein Roguelite, welches sowohl auf ein schnelles und wuchtiges Kampfsystem setzt, als auch Charaktere, die einem nach und nach wirklich ans Herz wachsen. Als Sohn des Totengotts persönlich müsst ihr euch durch die Unterwelt kämpfen und bekommt dabei Unterstützung von den Göttern des Olymp. Sterbt ihr dennoch einmal, dann müsst ihr zwar von vorn beginnen, aber könnt für euren nächsten Versuch zusätzliche Vorteile freischalten - und ihr erhaltet stetig neue Dialoge mit den Bewohnern der Unterwelt und anderen Wesen.

Und wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr einerseits einen Blick auf unseren GameStar-Test zu Hades werfen. Oder aber ihr lauscht unserem Podcast, wo wir uns über die 20 besten Steam-Spiele nach User-Wertungen unterhalten.

30 12 Mehr zum Thema Die 20 besten Steam-Spiele nach User-Wertungen

Playway-Sale bei Steam

Neben den üblichen Wochenend-Angeboten gibt es bei Steam dieses Wochenende auch eine große Playway-Aktion. Dort sind zahlreiche Spiele des großen polnischen Publishers im Angebot, der in Sachen Produktion durchaus ein paar andere Wege geht.

Welche Spiele sich dabei besonders lohnen, verraten wir euch hier:

11 2 Kontroverser Publisher veranstaltet großen Steam-Sale: 5 Spiele von Playway, die sich tatsächlich lohnen

Weitere spannende Angebote zum Wochenende

Natürlich sind Hades und Playway nicht die einzigen Angebote an diesem Wochenende. Bei Steam, Ubisoft und GOG gibt es noch weitere Highlights:

Citizen Sleeper: Im Cyberpunk-Rollenspiel schlüpft ihr in einen künstlichen Körper mit einem digitalisierten, menschlichen Bewusstsein und versucht vor denen zu entkommen, die Jagd auf euch machen. (13 Euro, bei Steam und GOG um 20 Prozent reduziert)

Assetto Corsa Competizione: Komplexe Rennsimulation, die den Fokus auf die Blancpain GT Series legt und sowohl einen Karriere-, als auch einen Multiplayer-Modus bietet. (14 Euro, bei Steam um 40 Prozent reduziert)

Solasta - Crown of the Magister: Gruppenbasiertes Oldschool-Rollenspiel, bei dem wir ganz klassisch Dungeons erkunden, taktische Kämpfe schlagen und das vertikale Leveldesign bewundern. (16 Euro, bei Steam und GOG um 60 Prozent reduziert)

31 30 Mehr zum Thema Solasta: Crown of the Magister profitiert von ganz alten Rollenspiel-Stärken

Aliens - Fireteam Elite: Koop-Shooter, bei dem ihr alleine oder mit bis zu zwei Freunden den Kampf gegen die namensgebenden Aliens aufnehmt und euch durch vier knackige Kampagnen schießt. (16 Euro, bei Steam um 60 Prozent reduziert)

Stellaris: Sci-Fi-Stragiespiel von Paradox, für welches sich nicht nur Michael Graf, sondern auch unser Strategie-Experte Reiner Hauser unendlich lang begeistern kann. (8 Euro, um 80 Prozent bei GOG reduziert)

Control: Third-Person-Shooter der Max-Payne-Macher, bei der ihr als Direktorin einer geheimnisvollen US-Organisation ein ebenso mysteriöses Gebäude voller surrealer Umgebungen erkundet. (12 Euro, um 70 Prozent bei GOG reduziert)

Ghostrunner: In diesem Cyberpunk-Actionspiel müsst ihr vor allem schnell von A nach B gelangen und dabei präzise sein, denn bereits ein Treffer bedeutet den Tod. (12 Euro, um 60 Prozent bei Steam reduziert)

Seven: Postapokalyptisches Rollenspiel aus der Feder ehemaliger Witcher-Entwickler, wobei ihr als Meisterdieb Teriel deutlich schleichender und vorsichtiger agiert. (6 Euro, um 80 Prozent bei Steam reduziert)

X4 - Foundations: Wer Weltraum-Strategie mag, kommt an X4 kaum noch vorbei. Nach einem holprigen Start ist der aktuelle Serienteil seit 2021 ein wahres Umfangsmonster. (20 Euro, um 60 Prozent bei Steam reduziert)

Everspace: Hier erwarten euch actionreiche Dogfights im Weltraum, die ein wenig an Freelancer erinnern. Die Spielstruktur ist jedoch eher mit einem Roguelite zu vergleichen, das heißt beim Ableben müsst ihr wieder von vorn beginnen. (4 Euro, um 85 Prozent bei GOG reduziert)

Rebel Galaxy Outlaw: Und noch ein drittes Mal Weltraum, aber dieses Mal eher im Stile des Wing-Commander-Ablegers Privateer inklusive einer Story-Kampagne. (4 Euro, um 85 Prozent bei GOG reduziert)

Assassin's Creed Valhalla: Der immer noch aktuellste Serienteil, bei dem ihr in die Haut des Wikingers Eivor schlüpft und euch vor allem im damaligen England austobt. (24 Euro, um 60 Prozent bei Ubisoft reduziert)

1063 61 Assassin's Creed Valhalla im Test: Eine großartige Open World - und viele Enttäuschungen

Angebote im Preisvergleich

Zu guter Letzt darf natürlich nicht unsere Preistabelle fehlen. Hier erhaltet ihr einen kurzen und knappen Überblick über die Angebote in den verschiedenen Stores:

Jetzt seid wie immer ihr gefragt: Werdet ihr euch eines der vorgestellten Spiele kaufen oder kämpft ihr euch derzeit lieber durch euer Backlog? Schreibt uns gerne eure Meinung dazu in die Kommentare!