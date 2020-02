Wolcen-Entwickler entschuldigen sich für Review-Misere

Die Wolcen-Entwickler melden sich zu Wort. Nachdem wir das Action-Rollenspiel im Rahmen unseres Tests wegen zahlreicher Bugs abwerten mussten, wurde unsere Testversion im Nachhinein als Preview-Muster deklariert. Was ist passiert? Das verrät uns Daniel Dolui, CEO des französischen Studios, per Mail:

"Wir haben den Status unseres aktuellen Wolcen-Builds falsch kommuniziert. Ursprünglich war er für Presse und Streamer als erster Einblick in die neuen Inhalte gedacht - eben als Vorbereitung für den tatsächlichen Release. Das Muster war nicht für Livestreaming oder Tests vorgesehen, doch durch all die Anspannung während unseres aktuellen Endspurts zum finalen Release haben wir vergessen, unsere deutsche PR-Agentur zu informieren, dass der eigentliche Build erst am Release-Tag live geht. Wir entschuldigen uns von ganzem Herzen für die entstandenen Probleme und hoffen, dass ihr, liebe Leser, die echte Release-Version von Wolcen, die am 13. Februar um 18 Uhr erscheint, genießen werdet."