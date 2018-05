World War 3 erhält nach seiner offiziellen Ankündigung nun auch einen ersten Gameplay-Trailer, der vor allem ordentlich Action zeigt. Das Spiel von The Farm 51 wird in Berlin, Moskau und Warschau spielen und Teamplay sowie eine realistische Erfahrung in den Vordergrund stellen. Eine Singleplayer-Kampagne ist nicht geplant. Der Trailer zeigt Schlachten, in deren Gameplay-Szenen die Spieler mit Infanterie und Panzern unterwegs sind.

Das Spiel soll im Herbst 2018 auf Steam in den Early Access gehen. Besonders stolz sind die Entwickler nach eigenen Aussagen auf ihr ballistisches System. So sollen Kugeln authentische Auswirkungen auf Körper und Rüstung der Soldaten haben.

Battle-Royale-Modus integriert

World War 3 wird im Early Access zunächst zwei Spielmodi bieten: Warzone und Recon. Warzone eifert Battlefield nach und bietet große Maps, Fahrzeuge, Drohnen und teambasierte Gefechte, in denen die Teams Punkte erobern müssen.

Recon ist eine Battle-Royale-Abwandlung. Ein kleines Team muss auf Feindesgebiet überleben und bestimmte Ziele erfüllen. Individualisten sollen sich über umfangreiche Anpassungsoptionen für den eigenen Charakter freuen. So stehen Waffenerweiterungen bereit und Soldaten sowie Fahrzeuge können mit Skins, Camouflage und mehr einen einzigartigen Touch bekommen.

Lootboxen soll es übrigens nicht geben, wie The Farm 51 bereits verraten hat. Das Studio ist für Spiele wie Painkiller: Hell and Damnation und World War II Online bekannt.

