Im Multiplayer-Titeln sollte man von unfairen Tricks Abstand nehmen, das dürfen in dieser Woche einige Spieler von World of Warcraft: Battle for Azeroth zu spüren bekommen. Denn wie die Kollegen von Wowhead.com melden, kann man in der Erweiterung durch einen Exploit immer und immer wieder tägliche Weltquests erfüllen und ihre Belohnungen einstreichen, ohne dass die Aufgabe aber als erledigt markiert wird.

Dem Community Manager Ythisens nach werden die Spieler, die den Exploit ausgenutzt haben, einige entsprechende Strafe erhalten. Ob das ein Zurücksetzen des Charakters zu einem Punkt vor dem Bug-Missbrauch, oder eine temporäre Sperre bedeutet, ließ Ythisens offen. Und natürlich arbeiten die Entwickler auch an einer Behebung des Bugs, der den Exploit überhaupt erst ermöglicht.

Das Spiel per Exploit überspringen

An sich klingt der Exploit auf dem Papier eher harmlos: Spieler können immer wieder Quests lösen und dafür Belohnungen erhalten. Allerdings wurde der Missbrauch so exzessiv betrieben, dass einige Spieler damit ihren Fraktionsruf im handumdrehen maximierten, sowie bestmögliche Items und jede Menge Gold und Artefaktmacht abgriffen.

Das ist nicht nur grundsätzlich unfair den ehrlichen Spielern gegenüber, die viel Zeit für all diese Dinge aufwenden müssen. Auch die Ingame-Ökonomie mit einem Blick auf einen unlauteren Goldgewinn, kann so geschädigt werden. Gold und Items werden durch Handel im Auktionshaus ausgetauscht und per WoW-Marke ist Gold auch echtes Geld wert.

Entsprechend harsch sind die Forderungen nach der Bestrafung aller Spieler, die vom Exploit trotz besseren Wissens nicht lassen konnten. Wir empfehlen auch bei zukünftigen Bugs, lieber die Finger von einem Missbrauch zu eigenen Gunsten zu lassen.