WoW: Battle for Azeroth

Nicht nur das große World of Warcraft hat mit der jüngsten Erweiterung Battle for Azeroth einige Updates erfahren, auch die dazugehörige Companion App für iOS und Android läuft nun unter der Kriegsflagge zwischen Allianz und Horde. Blizzard hat die Benutzeroberfläche passend zum neu entfachten Konflikt angepasst und einige Funktionen überarbeitet.

Mit der App lassen sich Weltenquests und Abgesandtenquests beobachten. Zudem kann man seine Kriegsforschung vorantreiben, Anhänger auf Missionen entsenden oder wieder einsammeln. Per Charakteransicht können Spieler darüber hinaus die Ausrüstung ihrer eingeloggten Avatare begutachten und weitere Informationen erhalten.

World of Warcraft: Battle for Azeroth - Screenshots ansehen

Ein kleines Manko bleibt aber weiter bestehen. Ein Einloggen ist nicht gleichzeitig im Spiel und in der App möglich. Man muss sich für eine Anwendung entscheiden. Auch fehlen bislang ein Kalender und die Möglichkeit, auf die eigenen Kontakte zuzugreifen.

Um das Update herunterladen, reicht es, die App zu starten. Nach einem erfolgreichen Login wird die neuste Version geladen. Die vollständigen Patch Notes für das Battle-for-Azeroth-Update sehen wie folgt aus:

Quelle: Blizzard (via Playstore)

