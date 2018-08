WoW: Battle for Azeroth

Wer schon Mal eine Gaming-Seite kurz nach dem Launch einer neuen Erweiterung für World of Warcraft besucht hat, kann den nächsten Satz wahrscheinlich schon erraten. Das neue Level-Cap in Battle for Azeroth wurde schon innerhalb weniger Stunden nach Release erreicht. Für das Maximal-Level von 120 brauchte der Spieler »Gingi« nur vier Stunden und 17 Minuten. Kein anderer Spieler war schneller.

Die Stufen 110 bis 120 kletterte er dabei mit seinem Druiden-Troll hinauf und hatte sich im Vorfeld einen Plan zurechtgelegt, um diesen alleinigen Rekord auch wirklich aufstellen zu können. Zusammen mit zwei Mitspielern hatte er noch einige erledigte aber noch nicht abgegebene Quests vor dem Launch von Battle for Azeroth auf der hohen Kante. Pünktlich zum Release schloss er die Aufgaben dann auch richtig ab und sammelte so schon fleißig Erfahrungspunkte.

Als Druide verfügte »Gingi« auch über eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit als sein sonst üblicher Jäger-Charakter. So konnte er noch schneller das Horde-Quest-Gebiet abgrasen. Irgendwelche Exploits kamen also nicht zum Einsatz.

Auf Twitch kann man sich seinen erfolgreichen Rekord-Versuch komplett anschauen. Mehr Infos zu allen wichtigen Neuerungen von Battle for Azeroth findet ihr in unserer übersichtlichen Auflistung.

