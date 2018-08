World of Warcraft: Battle For Azeroth startet in jeder erdenklichen Region der Welt gleichzeitig, wie Blizzard bekannt gab. Los gehts hierzulande um Schlag Mitternacht. Somit können Allianz- und Horde-Spieler in WoW um 00:00 jeweils ein eigenes neues Gebiet in Azeroth erkunden: Kul'Tiras auf Allianzseite und Zandalar auf Seiten der Horde. Außerdem kehrt neben zahlreichen weiteren Neuerungen das azerithungrige Herz von Azeroth ein.

Alle ziehen gleichzeitig in die Schlacht

Blizzard startet die neue Erweiterung erstmals für alle Regionen gleichzeitig. Zwar gingen Addon-Launches in der Vergangenheit nicht immer flüssig über die Bühne. Allerdings muss man bedenken, dass die Server bereits nach Regionen sortiert sind. Somit sollte zumindest von der technischen Seite kein Problem vorherrschen, das wegen eines gleichzeitigen Starts ausgelöst wird. Aber wir wollen hier auch nichts verschreien oder gar garantieren.

Die Rollenspielwelt steht also ab heute Mitternacht ganz im Zeichen der siebten großen Erweiterung WoW: Battle for Azeroth. Sicher kommt durch den weltweit gleichzeitigen Start (auch im Internet) echte Kriegsstimmung auf, wenn Allianzler und Hordler die Schlachtfelder von Azeroth fluten. Schließlich sorgte die Verbrennung des Weltenbaums Teldrassil bereits für hektoliterweise böses Blut, selbst zahlreiche Hordler zeigten sich von Sylvanas' brutalem Vorgehen schockiert und revoltierten.

Wer mehr über das neue Addon erfahren möchte und zudem raschelndem Papier nicht abgeneigt ist, findet hier alle Infos über unser großes Sonderheft zu Battle for Azeroth. Wem das Rascheln aber doch zu laut ist, kann das Heft auch als E-Paper erwerben.

Das Rennen um die Zukunft Azeroths beginnt heute - ob man Horde oder Allianz angehört, spielt in WoW wieder eine wichtige Rolle. Gerne könnt ihr euren Treueschwur vor dem wichtigen Datum in den Kommentaren noch einmal erneuern!