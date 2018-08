WoW: Battle for Azeroth - Soundtrack jetzt auf Spotify verfügbar

Ein kleiner Hinweis für Spieler von World of Warcraft: Battle for Azeroth und Fans von epischer Musik gleichermaßen: Der Soundtrack der neuen WoW-Erweiterung ist jetzt auf der Musik-Streamingplattform Spotify verfügbar. Somit kann jeder registrierte Nutzer den tollen orchestralen Klängen aus Kul'Tiras und Zandalar lauschen.

Die siebte WoW-Erweiterung Battle for Azeroth wurde vergangene Woche, am 14. August 2018, veröffentlicht und handelt vom neu entflammten Krieg zwischen der Allianz und der Horde. Im Vorabtest mit Wertungstendenz stellen wir fest, dass BfA nicht einfach nur eine gute Story-Erweiterung darstellt, sondern viele bekannte Elemente des Online-Rollenspiels umkrempelt und neue Aspekte wie die Kriegsfronten bringt. Da aber noch nicht alle Karten auf dem Tisch liegen, bleibt abzuwarten, ob Blizzard die Qualität des Anfangs bis ins Endgame mitnehmen kann.

Wenn ihr ein neuer Spieler oder Rückkehrer seid und nicht recht wisst, wo euch in der komplexen Welt von World of Warcraft der Kopf steht, bringt euch unserer ausführlicher Einsteiger-Guide zu BfA auf die Höhe der Zeit. Plus-Nutzer erfahren in unserem Story-Special, wie sich die Geschichte von Battle for Azeroth entsponnen hat.