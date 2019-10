Das Warten hat ein Ende. Blizzard hat endlich die Eröffnung eines eigenen deutschen Rollenspiel-Servers bekanntgegeben. Bislang mussten alle Rollenspieler hier in Deutschland noch auf englischsprachige Realms ausweichen, um ihrem Hobby zu frönen oder auf einem der normalen Server spielen.

Der neue Realm hört auf den Namen Celebras und wird laut der Entwickler am Freitag, den 25. Oktober um 1:00 Uhr in der Früh live geschaltet. Wer sich jetzt zwei Monate nach Release aber keinen neuen Charakter bauen will, braucht das auch nicht unbedingt. Blizzard bietet kostenlose Charaktertransfers von ausgewählten Servern an.

Transfers sind von folgenden deutschen Servern möglich:

Everlook

Lakeshire

Razorfen

Außerdem gestattet Blizzard auch einen kostenlosen Wechsel von dem britischen RP-Realm:

Hydraxian Waterlords

Rollenspiel-Server sind für viele Spieler der einzige Weg, um wirkliches Rollenspiel in WoW zu betreiben. Denn hier halten sich alle Spieler an die dafür notwendigen Regeln, wie etwa einem atmosphärischen Charakternamen.

Blizzard erhört die Bitte der Community

Unter deutschen WoW-Spielern machte sich schon kurz vor dem Release von Classic Ernüchterung breit, als es von einem deutschen RP-Server keine Spur gab. Insgesamt standen bei Release nur fünf RP-Server zur Verfügung, von denen drei amerikanische Realms waren und zwei britische. Viele Spieler hofften aber gerade im RP-Bereich auf einen deutschen Realm, da hier die Immersion am wichtigsten ist und Sprachbarrieren deshalb durchaus ein Problem darstellen können.

Recht schnell sammelten sich im Forum daher jede Menge enttäuschte Fans, die um einen deutschen RP-Server baten. Offenbar stieß diese Bitte bei den Entwicklern auch nicht auf taube Ohren. Gleichzeitig hilft der neue Server dabei, das nach wie vor existente Layering auf einigen Realms nach und nach abzubauen. Phase 2 von WoW Classic soll nämlich erst anlaufen, sobald es nur noch einen Layer auf allen Servern gibt.