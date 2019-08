WoW Classic ohne Mikrotransaktionen, Ingame-Shop oder WoW-Marken

In unserem Interview mit zwei Entwicklern von WoW Classic konnten wir mehr über den Plan mit dem Layering-System erfahren und zudem wurde uns verraten, dass neuer Content für das Endgame möglich ist. Darüber hinaus haben wir mit Senior Software Engineer Omar Gonzalez und Lead Software Engineer Brian Birmingham über Goldseller, Bots und Mikrotransaktionen gesprochen.

Mikrotransaktionen sind nicht geplant: Viele Spieler hatten sich über die letzten Monate besorgt darüber geäußert, dass es zu Mikrotransaktionen in WoW Classic kommen könnte. Vor allem vermuteten einige, dass die WoW-Marke, die den legalen Goldkauf ermöglicht, später ins Spiel kommt. Dem erteilt Blizzard nun eine klare Absage.



Brian Birmingham sagte uns auf die Frage, ob es in WoW Classic die WoW-Marke, einen Ingame-Shop oder kostenpflichtige Volkswechsel geben wird:

"Wir wollen wirklich eine authentische Spielerfahrung bieten. Dazu gehört auch, dass solche Dinge nicht Teil von Patch 1.12 waren und dieser ist das Ziel für alle großen Systeme im Spiel. Deshalb wollten wir keinerlei solcher Dinge in WoW Classic haben und bieten diese nicht an.



Wer allerdings gehofft hat, dass er so viel Gold verdient, dass er das Spiel umsonst spielen kann, der kann sich die WoW-Marke über Retail-WoW erspielen und durch das geteilte Abonnement so Classic kostenlos spielen."