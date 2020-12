WoW: Shadowlands: Bug gibt euch im Raid kurze Zeit Bonus-Belohnung

In World of Warcraft: Shadowlands gibt es derzeit ein kleines ungeplantes Weihnachtsgeschenk von Blizzard: Der neue Raid in Schloss Nathria bringt euch aktuell mehr Loot, als es eigentlich vorgesehen ist. Ein Patch ist bereits in Arbeit, doch aktuell lässt sich der Fehler noch ausnutzen.

Das Ausmaß des Loot-Fehlers

66 Prozent mehr Loot: Der Fehler existiert seit dem Launch des Schlachtzugs Schloss Nathria und sorgt dafür, dass die Bossgegner nach ihrer Niederlage mehr Ausrüstung hinterlassen, als eigentlich vorgesehen. Normalerweise sollten sie für die 20 Spieler große Gruppe im Schnitt drei Items fallen lassen. Derzeit droppen sie jedoch fünf.

Deswegen kommt ein Fix: Wie Blizzard selbst in einem offiziellen Post angibt, geht das gegen die vorgesehene Progression des Spiels und würde dazu führen, dass normale und heroische Schlachtzüge in Zukunft von den Spielern präferiert werden. Darunter würden ähnlich schwierige Dungeons und auch der PvP-Modus leiden.

Dann kommt der Patch: Ein Fix ist bereits in Arbeit. Der soll am Dienstag, dem 15. Dezember 2020, während der regulären wöchentlichen Downtime aufgespielt werden.

In einem separaten Artikel haben wir alle weiteren Informationen zum ersten Schlachtzug des Addons zusammengefasst und erklären unter anderem, welche Belohnungen ihr genau aus dem Raid mitnehmen könnt.

Tipps und Tricks für Shadowlands?

Wenn ihr in Shadowlands schneller Fortschritte machen wollt, dann helfen euch unsere zahlreichen WoW-Guides weiter. Neben Tipps zu den einzelnen Klassen erklären wir euch außerdem, wie ihr die vier Weltenbosse erledigt.

Das Addon selbst ist durchaus erfolgreich und war für kurze Zeit lang gar das am schnellsten verkaufte PC-Spiel, bevor es von Cyberpunk 2077 abgelöst wurde.