WoW Shadowlands: So wechselt ihr euren Pakt

Mit World of Warcraft: Shadowlands wurden die Pakte eingeführt, eines der wohl interessantesten Features der letzten Jahre: Kryrianer, Nekrolords, Nachtfae und Venthyr repräsentieren ihre jeweilige Heimatregion und wollen alle, dass ihr euch ihnen anschließt.

Die Entscheidung ist jedoch alles andere als einfach: Wählt ihr den Pakt, der euch am sympathischsten erscheinst? Oder wählt ihr den Pakt, der eurer gewählten Klasse die meisten Vorteile verspricht?

So oder so: Es kann immer sein, dass ihr mal unzufrieden mit eurer Wahl seid und wechseln wollt. Das ist jedoch nicht ganz so einfach, weshalb wir euch den Vorgang Schritt für Schritt in diesem Artikel erklären.

Pakt wechseln in Shadowlands - so geht's

Das Wechseln des Paktes ist denkbar einfach: Begebt euch nach Oribos, also in den großen Hub in der Mitte der Schattenlande. Lauft nun in der unteren Ebene zu dem Bereich, in dem sich auch der ehemalige Lichkönig Bolvar Fordragon aufhält - also der Raum, in dem ihr auch euren Pakt zum ersten Mal gewählt habt.

Sprecht nun mit einem der Vertreter der vier Pakte:

Kyrianer : Polemarch Adrestes

: Polemarch Adrestes Nekrolords : Secutor Mavix

: Secutor Mavix Nachtfae : Lady Mondbeere für die Nachtfae

: Lady Mondbeere für die Nachtfae Venthyr: General Draven

Nun müsst ihr nichts weiter machen, außer eure Wahl und somit das Verlassen eures aktuellen Pakts zweimal zu bestätigen - schon könnt ihr mit der Paktkampagne eurer neuen Freunde beginnen und damit anfangen, eure Ruhmstufe zu erhöhen:

So kehrt ihr zum alten Pakt zurück

Was sich etwas schwieriger gestaltet, ist die Rückkehr zu eurem alten Pakt - denn hierfür muss mindestens eine Woche Wartezeit eingeplant werden.

Sprecht dazu mit dem Gesandten eures ursprünglichen Pakts: Da dieser euch nun als Verräter betrachtet, müsst ihr erstmal sein Vertrauen wiedererlangen, indem ihr eine kurze Questreihe abschließt.

Für die Quest »Beweist euren Wert« müsst ihr einen Fortschrittsbalken füllen, indem ihr im entsprechenden Gebiet Weltquests erledigt, Dungeonbosse killt, Schätze findet oder Seltene Gegner plattmacht.

Nachdem ihr die Quest abgegeben habt, müsst ihr bis zum nächsten Weekly Reset (jeden Mittwochmorgen) warten, um den finalen Teil der Aufgabenreihe anzugehen. Auch hier müsst ihr wieder einen Balken mit dem Abschluss der oben genannten Aufgaben füllen - habt ihr dies geschafft, dürft ihr wieder bei eurem ursprünglichen Pakt anheuern.