Die X-Serie hat sich in Deutschland über die Jahrzehnte eine treue Fan-Gemeinschaft aufgebaut, die natürlich durchaus Kritik an den Fehlschlägen, aber auch viel Leidenschaft für die Glanzlichter der Weltraum-Simulation in sich trägt. Mit X4: Foundations will Entwickler Egosoft diese Treue belohnen, aber auch neue Raumfahrer und Raumfahrerinnen für sich gewinnen.

Das Problem ist nur: Beide Zielgruppen haben unterschiedliche Erwartungen, was X4 leisten muss, um ihnen gerecht zu werden. Langjährige Fans erwarten spielmechanische Tiefe, deutlich verbesserte Menüführungen und allerlei Details, die Neulingen gar nicht so wichtig sind. Letztere wollen wiederum eine vernünftige Einführung, die idealerweise auch eine spannende Bindung zum X-Universum aufbaut.

Um für alle Interessenten klar aufzuzeigen, was sie von Foundations erwarten können und was nicht, haben wir uns deshalb für einen ganz besonderen GameStar-Test entschieden. Parallel zu unserem eigenen redaktionellen Eindruck lassen wir X-Veteranen aus der Community zu Wort kommen, die vor allem den »Hardcore«-Part von X4 bewerten sollen.

Wann kommt der Test zu X4?

Unser redaktioneller Eindruck richtet sich indes vor allem an Spieler, die vielleicht zum ersten Mal eine Reise ins X-Universum wagen. Unsere Wertung ergibt sich dann als Destillat beider Perspektiven.

So ein spezielles Test-Projekt braucht Zeit. Wir haben den Launch des Spiels abgewartet, damit die Veteranen sich parallel zu unserem Experten Christian Fritz Schneider ausgiebig in die Feinheiten des Spiels einarbeiten und erste Patches berücksichtigen konnten. Nun geht's ans Eingemachte: Bis Ende Februar 2019 wollen wir den Test zu X4: Foundations auf der GameStar haben. Stay tuned!

Bis dahin haben wir für euch in Ersteindrucks-Artikeln die wichtigsten Fakten zusammengestellt: