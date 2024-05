Xbox und PC Game Pass im Juni 2024: Alle neuen Spiele und Abgänge im Überblick

Im Juni 2024 reist ihr in die Nordsee der 70er Jahre und erlebt ein nervenaufreibendes Abenteuer.

Beim Xbox Game Pass ist jeden Monat ein Kommen und Gehen. Im Juni 2024 könnt ihr euch unter anderem über ein brandneues Horrorspiel im Stile von Amnesia freuen. Allerdings werden wie gewohnt auch einige Spiele wieder aus dem Angebot rausfliegen.

Bleibt auf dem Laufenden: Aktuell sind nur sehr wenige Spiele und sogar noch keine der Abgänge für den Juni 2024 bekannt. Sobald sich das ändert, integrieren wir die Neuigkeiten selbstverständlich in diesen Artikel.

Highlight im Juni 2024: Still Wakes the Deep

1:17 Still Wakes the Deep: Das neue Adventure von Chinese Room hat einen Release-Termin

Genre: Horror-Adventure

Horror-Adventure Plattform: PC, Konsole und Cloud

PC, Konsole und Cloud Release: 18. Juni 2024

Das Horrorspiel Still Wakes the Deep spielt 1975 und erzählt die Geschichte eines Arbeiters auf der sinkenden Nordsee-Bohrinsel Beira D. Eure Aufgabe ist es, die Mannschaft vor der Katastrophe zu retten und zu entkommen. Doch als ob das noch nicht schon herausfordernd genug wäre, habt ihr es zusätzlich mit einem übernatürlichen Grauen zu tun.

Spielerisch erinnert Still Wakes The Deep stark an Amnesia. Das ist kein Wunder. Schließlich stammt es von The Chinese Room, die zuvor Amnesia: A Machine for Pigs und Everybody's Gone to the Rapture entwickelt haben. Der Trailer deutet darauf hin, dass ihr euch erneut auf eine schauderhafte Atmosphäre mit erstklassigem Licht- und Toneinsatz freuen könnt.

Weitere neue Spiele im Game Pass im Juni 2024

4. Juni

Firework : In diesem düstern 2D-Detektivspiel mit Rätseleinlagen wird ein eigentlich geschlossener Fall zu einem grausamen Massaker wieder aufgerollt, nachdem bei einem Brand neue Beweise aufgetaucht sind. (PC)

: In diesem düstern 2D-Detektivspiel mit Rätseleinlagen wird ein eigentlich geschlossener Fall zu einem grausamen Massaker wieder aufgerollt, nachdem bei einem Brand neue Beweise aufgetaucht sind. (PC) Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends: Ihr schlüpft in die Rolle eines niedlichen Roboters und leitet euer eigenes Sushi-Restaurant. (PC, Konsole und Cloud)

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Juni 2024

Noch sind keine Abgänge für den Juni 2024 bekannt. Das sollte sich jedoch in wenigen Tagen ändern und sobald es soweit ist, erfahrt ihr es in diesem Artikel.

Der Game Pass bietet viele gute Spiele, einige davon habt ihr vermutlich gar nicht auf dem Zettel. In der Box oben verrät euch unsere Redakteurin Elena Schulz acht Ego-Shooter, die sie ohne zu zögern jedem von euch empfehlen kann. Außerdem findet ihr dort unsere ausführliche Preview zu dem ungewöhnlichen Türsteher-Simulator Techno Banter.