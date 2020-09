Preise und Release-Datum von Microsofts Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S wurden geleakt. Die Kosten bleiben demnach unverändert gegenüber den beiden Vorgängern Xbox One X und Xbox One S, wie Windows Central in Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet. Der Launch soll zudem sogar etwas früher stattfinden als bislang angenommen. Im Plus-Essay bezweifelt Redakteur Peter Bathge, dass der Kauf zum Launch eine gute Idee ist:

Letztes Update: 8.9.2020

Neu hinzugefügt: Offizielle Bestätigung seitens Microsoft

Wann soll der Release stattfinden?

Beide Konsolen stehen laut Windows Central ab dem 10. November 2020 in den Verkaufsregalen. Bislang stand Ende November im Raum.

Gutes Zeichen für neue AMD-Grafikkarten? Das Release-Datum ist nicht nur für Konsolen-Spieler interessant, sondern auch für PC-Spieler. Denn AMD hatte bereits vor einiger Zeit verlauten lassen, die neue Grafikkarten-Generation auf Basis der RDNA2-Architektur noch vor den Konsolen auf den Markt zu bringen.

Alles zu Radeon RX Big Navi respektive RX 6000 könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen:

Wie viel sollen sie kosten?

Das Spitzen-Modell Xbox Series X schlägt laut Windows Central mit 499 US-Dollar zu Buche, was dem Einstiegspreis der Xbox One X entspricht.

Für das etwas kleinere Modelle Xbox Series S, das bisher unter dem Namen Project Lockhart bekannt war, fallen offenbar 299 US-Dollar an. Das Design der Xbox Series S wurde seinerseits erst gestern von Youtuber Brad Sams bestätigt (unten verlinktes Video) und damit auch die Existenz der Konsole selbst.

Preis der Xbox Series S bestätigt: Microsoft hat mittlerweile auf den Leak reagiert und via den Twitter-Kanal @Xbox sowohl die Series S als auch den Preis von 299 US-Dollar bestätigt. Interessent ist auch, dass Microsoft die Series S als kleinste Xbox aller Zeiten bewirbt:

Was ist zur Xbox Series S bekannt? Vermutet werden für die Xbox Series S aktuell rund 4 Teraflops Grafikleistung, die ein RDNA2-basierter Chip von AMD liefern soll. Damit läge sie in etwa auf dem Leistungsniveau der Xbox One X und dürfte in erster Linie wohl auf 1080p-Auflösung ausgelegt sein - nur eben günstiger.

Das Flaggschiff Xbox Series X hingegen wurde bereits ausführlich vorgestellt. Mit 12 Teraflops Grafikleistung (ebenfalls AMD RDNA2) und acht Zen-2-Kernen samt virtueller Kernverdoppelung, die in etwa einem Ryzen 7 3700X entsprechen, werden hier Auflösungen von bis zu 4K angepeilt. Raytracing unterstützt die Xbox Series X ebenfalls.