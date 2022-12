10 Spiele kostenlos: Prime Gaming verschenkt Dishonored 2 und mehr zu Weihnachten

Die Weihnachtszeit ist auch in der Welt der Videospiele angekommen: Neben vielen coolen Weihnachtsevents erwarten euch auch das ein oder andere Geschenk.

Bei Amazon Prime werden an Weihnachten 2022 gleich zehn Vollversionen von Spielen verschenkt, darunter sogar ein echtes Shooter-Highlight. Wir sagen euch, wann und wo ihr welche Gratis-Games ihr kostenlos bekommen könnt.

Amazon verschenkt 10 Spiele, so bekommt ihr sie

Welche Spiele werden verschenkt?

Dishonored 2

Metal Slug

Metal Slug X

Metal Slug 3

Real Bout Fatal Fury

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

Twinkle Star Sprites

SNK 40th Anniversary Collection

Hauptsächlich finden sich in den Gratis-Spielen Arcade-Klassiker vom japanischen Entwickler SNK. Die Metal-Slug-Spiele sind etwa 2D-Run-and-Gun-Plattformer. Bei Real Bout Fatal Fury, King of Fighters und The Last Blade handelt es sich um Fighting Games und Twinkle Star Sprites ist ein Shoot'em'up.

Mit Dishonored 2 erwartet euch aber auch ein waschechtes Highlight: Das Stealth-Actionspiel aus dem Jahr 2016 versetzt euch in eine coole Steampunk-Welt, die ihre Stärken insbesondere in tollem Leveldesignt und abwechslungsreichen Schauplätzen hat. Aber auch die Kämpfe mit den wirklich klugen KI-Gegner überzeugen.

Warum Dishonored 2 zu den besten Stealth-Spielen gehört, seht ihr im Test-Video:

Wann kann ich die kostenlosen Spiele bekommen?

Die Spiele werden im Zeitraum vom 27. Dezember bis zum 3. Januar 2023 verschenkt. Das ist aber noch nicht alles, denn es gibt ja auch noch die ganz regulären Prime-Geschenke im Dezember! Hier findet ihr sie:

Wie und wo kann ich die Spiele bekommen?

Um euch die Spiele sichern zu können, benötigt ihr ein aktives Abonnement beim Amazon Prime. Anschließend könnt ihr euch die Spiele ganz einfach über die Prime-Gaming-Webseite sichern. Sobald ihr eingeloggt seid, könnt ihr dort unter dem Reiter "Spiele" auf den gewünschten Titel klicken und dann mit der Schaltfläche "Aktivieren" euren Key abholen.