Weihnachten 2022: Die wichtigsten Events und Gratis-Aktionen in aktuellen Spielen

Weihnachten steht vor der Tür und neben Glühwein und Currywurst auf dem Weihnachtsmarkt warten noch viele weitere Leckerbissen - und zwar in Form von festlichen Ingame-Events in vielen beliebten Spielen.

Wir zeigen euch die wichtigsten Winter-Events, welche neuen Spielmodi euch möglicherweise erwarten und was für Belohnungen ihr in diesem Jahr abgreifen könnt. Außerdem: Alle Gratis-Aktionen, in denen ihr kostenlose Spiele und andere Goodies zum Fest geschenkt bekommt.

Die besten Winter-Events in Spielen 2022

Apex Legends

Start : 6. Dezember

: 6. Dezember Ende: 27. Dezember

In Apex Legends kehrt der Winter-Express zurück: In diesem Spielmodus kämpfen drei Squads auf dem namensgebenden Zug um dessen Eroberung.

Dazu gibt es 24 winterliche Skins für die Charaktere Crypto, Newcastle, Valkyrie, Gibraltar und Bloodhound und dazu passende Waffen - diese müsst ihr allerdings mit Apex Coins für Echtgeld kaufen oder mit angesparten Crafting-Materialien herstellen.

Dead by Daylight

Start : 1. Dezember

: 1. Dezember Ende: 3. Januar

In Dead by Daylight gibt es keinen besonderen Spielmodus, dafür aber reichlich Geschenke: Bis zum dritten Januar 2023 bekommt ihr für den Log-in Blutpunkte, Schillernde Scherben und andere Belohnungen.

Warum DBD so ein einzigartiges Spiel ist, erklären wir euch hier:

Destiny 2

Start : 13. Dezember

: 13. Dezember Ende: vermutlich 6. Januar

Destiny 2 wird dieses Jahr das Event Plätzchen backen mit der Weltraum-Oma zurückbringen, in dem ihr für den NPC Eva Levante diverse Quests erfüllen müsst, damit diese aus euren Feinden köstliche Kekse backen kann.

Die Belohnungen sind noch nicht bekannt, im vergangenen Jahr gab es etwa ein exotisches Schiff im Weihnachts-Design und ein legendäres Schwert.

Elder Scrolls Online

Start : 15. Dezember

: 15. Dezember Ende: Noch nicht bekannt

Auch im MMO Elder Scrolls Online wird Weihnachten gefeiert. Mitte Dezember startet hier das Neujahrsfest in Ostmarsch, bei dem ihr zehn spezielle Quests erfüllen müsst. Als Belohnung gibt es eine Kristallfrost-Erscheinung als Deko für euer Haus, aus Belohnungskisten könnt ihr außerdem winterliche Skins ziehen - zu sehen im Bild oben.

Den Test zur aktuellen Erweiterung Firesong findet ihr hier:

Epic Games Store

Start : 15. Dezember

: 15. Dezember Ende: 29. Dezember

Wie schon im vergangenen Jahr gibt es dieses Jahr im Epic Games Store zwei Wochen lang jeden Tag ein Spiel geschenkt. Täglich hineinschauen lohnt sich hier definitiv, denn 2021 wurden hier einige Hochkaräter verschenkt - unter anderem Shenmue 3, Loop Hero, Vampyr, Control und Prey.

Die komplette Liste könnt ihr hier noch mal nachschlagen:

Fortnite

Start : vermutlich 15. Dezember

: vermutlich 15. Dezember Ende: noch nicht bekannt

Das beliebte Battle Royale Fortnite feiert auch dieses Jahr sein Winterfest. Wie immer bedeutet dies, dass ihr auf der Karte besondere Gegenstände wie einen Schneeball-Launcher oder frostige Granaten finden und nutzen könnt. Es wird obendrein über ein Cross-over-Event mit dem Film Stirb langsam gemunkelt, der für viele ja auch eine Art Weihnachtsfilm ist.

Zudem soll es wieder viele kostenlose Belohnungen in Form von Skins, Emotes, Gleitern und mehr geben - genaue Details sind hier allerdings noch nicht bestätigt.

Warum sich auch Redakteure jenseits der 30 mittlerweile Fortnite kaum entziehen können, lest ihn in folgendem Artikel:

League of Legends

Start : 8. Dezember

: 8. Dezember Ende: 4. Januar

Das weltgrößte MOBA League of Legends feiert Weihnachten mit dem Winterblessed-Event. Neben einem größtenteils kostenpflichtigen Event Pass könnt ihr hier diverse Kosmetikgegenstände verdienen, wenn ihr die festlich dekorierte ARAM-Map spielt.

Overwatch 2

Start: 13. Dezember

Ende: 4. Januar

In Blizzards Shooter Overwatch 2 startete am 6. Dezember 2022 die zweite Season und brachte einen neuen Tank namens Ramattra. Eine Woche später startet das Overwatch Winterwunderland 2022, das jedes Jahr mit Spielmodi wie Schneeballschlacht und Yeti-Jagd viel Abwechslung liefert.

Einige neue Skins wird es auch dieses Jahr wieder geben, durch die Free2Play-Umstellung aber voraussichtlich nur im Ingame-Shop.

Unseren Test zu OW 2 findet ihr hier:

World of Warcraft

Start: 16. Dezember

Ende: 2. Januar

Auch das jährliche Winterhauchfest in World of Warcraft kehrt 2022 natürlich zurück. Ihr müsst wieder diverse Quests für Allvater Winter erfüllen und ihm etwa Lebkuchen und Milch bringen. Als Belohnung soll es dieses Jahr zwei Spielzeuge für eure Sammlung geben - einen Sternschnuppenwerfer und einen Sternschnuppenfänger. Zudem könnt ihr Schneehaufen durchwühlen und mit etwas Glück ein Grumpling-Haustier finden.