2D-Minecraft in Minecraft spielen: Spieler entwickelt witziges Minigame

Minecraft treibt seine Spieler immer wieder zu kreativen Höchstleistungen: Dank Mods und Datapacks könnt ihr Doom auf einer Herde Klötzchen-Schafe streamen. Oder ihr bastelt gleich einen funktionsfähigen PC und zockt darauf - alles in der Minecraft-Welt, versteht sich.

Jetzt gibt es eine neue witzige Spielerei, falls ihr Minecraft in Minecraft spielen wollt - nein, nicht auf dem Monitor, sondern in eurem Chatfenster. Dafür müsst ihr lediglich auf die dritte Dimension verzichten.

So könnt ihr 2D-Minecraft im Chat spielen

Wie läuft das? Wie das Minigame »Minecraft in the Chat« aussieht, zeigt der Ersteller des Datapacks, KevinJNguy, auf Reddit. Aus eurem Chatfenster wird ein Spielbildschirm, in dem ihr Blöcke kaputt haut, Rohstoffe sammelt und Häuschen errichtet - ganz genau wie im richtigen Minecraft, nur in minimalistischer 2D-Sidescroller-Optik. Links steuert ihr euren Charakter durch die Spielwelt, rechts seht ihr euer Inventar, in dem ihr Werkzeuge und Baumaterial auswählt:

Link zum Reddit-Inhalt

Ist das wirklich Minecraft? Erstaunlicherweise verhalten sich die Blöcke tatsächlich so wie im Hauptspiel: Wasser fließt bergab und löscht Lava. Kies rutscht nach unten. Blätter schweben im Nichts, auch wenn ihr den Baumstamm vernichtet. Natürlich gibt es trotzdem viele Unterschiede, Gegner sind zum Beispiel nicht in Sicht.

Wie spiele ich das? Ihr könnt das Datapack hier bei Google Drive kostenlos herunterladen. Um es zu öffnen und zu installieren, braucht ihr einen Zip-Extraktor. Minecraft in the Chat läuft ohne weitere Mods oder Plugins.

Die witzigsten, nützlichsten und verrücktesten Mods für Minecraft haben wir für euch in einem eigenen Artikel gesammelt:

64 6 Mehr zum Thema Die 17 besten Minecraft Mods 2020

Und wenn euch so viel Pixelgrafik ein bisschen nostalgisch werden lässt: Im GameStar-Podcast werfen wir in Plus-Folge 59 einen augenzwinkernden Blick in die Vergangenheit von Minecraft.