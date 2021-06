Diese Woche startet nicht nur die langerwartete E3 2021, auch das Summer Game Fest geht nach seinem Debüt 2020 in die zweite Runde.

Das von Geoff Keighley produzierte und moderierte Event startet am Donnerstag, dem 10. Juni 2021 um 20 Uhr auf Twitch und YouTube. Bislang war lediglich bekannt, dass es mindestens zwölf Neuankündigungen geben soll und große Entwickler und Publisher wie Activision, 2K, Epic Games, Sony, Microsoft und Steam an der Show teilnehmen.

Keighley selbst lieferte via Twitter nun zusätzliche Infos, was Gaming-Fans in der Show erwarten können.

Über 30 Spiele im Summer Game Fest - darunter auch ein neues Borderlands?

Wie ihr das von anderen Events kennt, könnt ihr euch wieder auf eine rasante Show freuen, in der ein neuer Trailer den Nächsten jagen wird. Konkrete Details zu den teilnehmenden Spielen gibt es nicht, dafür aber einen ersten Trailer:

Das Video zeigt unter anderem Szenen aus kommenden Spielen wie Overwatch 2, Life is Strange: True Colors, Far Cry 6, Kena: Bridge of Spirits und Riders Republic - es ist also gut möglich, dass es Neuigkeiten zu den gezeigten Titeln geben könnte.

Was ihr ganz sicher zu sehen bekommt: Via Twitter kündigte das Summer Game Fest an, dass man das neue Spiel von Gearbox und 2K Games enthüllen werde. Voraussichtlich handelt es sich dabei um ein neues Spiel im Borderlands-Universum, das womöglich Tiny Tina's Wonderland heißen könnte. Mehr Infos dazu lest ihr in unserem Artikel zu den Spielen, die bereits im Vorfeld der E3 geleakt sind:

Allerdings gibt es nicht nur neue Spiele zu bestaunen: Als Stargäste sind die Schauspieler Jeff Goldblum (Jurassic Park) und Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian) angekündigt. Letzterer spielt die Hauptrolle des Bösewichts in Far Cry 6 - ein weiterer Hinweis darauf, dass es neues Material zum Shooter geben wird. Außerdem sollen diverse Bands auftreten, unter anderem Weezer, die mit »Island In The Sun« vor 20 Jahren einen weltweiten Hit landen konnte.