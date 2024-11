5 absolute Steam-Lieblinge, die euch wahrscheinlich durch die Lappen gegangen sind

Hier entdeckt ihr fünf neue Steam-Spiele jenseits gigantischer Marketing-Budgets.

Wochenende, Zeit für Spaß und Freizeit: Was wäre da besser geeignet als ein paar neue Spiele aus den schier endlosen Weiten von Steam. Da gibt es auch abseits der großen Namen diverse Titel, die eure Zeit wert sein könnten.

Diesmal mit Echtzeit-Taktik für Commandos-Fans, Kapitalismus in der Postapokalypse und einem gefeierten Sportspiel, das hierzulande womöglich kaum jemand kennt. Wir wünschen viel Spaß mit unseren fünf Steam-Geheimtipps zum Wochenende!

Unsere Empfehlungen aus dem aktuellen Steam-Sale findet ihr dagegen hier:

Steam Sale Aktuell sind 9 fantastische Spiele so günstig wie nie von Daniel Hartmann

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis):

Sumerian Six

1:18 Sumerian Six ist ein gefeierter geistiger Nachfolger von Commandos und Desperados

Autoplay

Genre: Echtzeit-Taktik | Steam-Release: 2. September 2024 | Preis: 30 Euro

Dieser Geheimtipp sieht aus wie Commandos beziehungsweise Desperados, und will sich auch sehr so spielen. Heißt, ihr schleicht überwiegend durch die Level, schaltet Gegner ungesehen und lautlos aus und bleibt so unter dem Radar. Beim Planen helfen die typischen Sichtkegel, die euch die Blickrichtung eurer Feinde verraten.

In Sumerian Six übernehmt ihr die Rolle von Kommando-Wissenschaftlern , die sich durch ein mit Fantasy-Elementen gewürztes Weltkriegs-Szenario prügeln. Bei Steam-Usern kommt das blendend an. Eine Demo zum Ausprobieren gibt's auch.

Zustimmung auf Steam: 94 Prozent von über 400 Rezensenten stimmen positiv.

Dustland Delivery

1:02 Dustland Delivery ist eine ernsthafte Wirtschafts-Simulation - in der Postapokalypse

Genre: Wirtschafts-Sim | Steam-Release: 6. November 2024 | Preis: 8 Euro

Die Welt ist am Ende, aber es wäre doch gelacht, wenn da nicht noch irgendwo Profit zu maximieren wäre. In Dustland Delivery durchforstet ihr die Postapokalypse nach allerlei Kram, den ihr gewinnbringend in Siedlungen verhökern könnt.

Um einen kontinuierlichen Geldfluss zu ermöglichen, schafft ihr zudem Handelsrouten für euren praktischen LKW, den ihr aufrüsten und ausbauen dürft. Dabei folgt ihr einer Handlung und lernt allerlei abgerissene Figuren kennen.

Zustimmung auf Steam: 89 Prozent von über 400 Rezensenten stimmen positiv.

Apropos: Unser Autor Mario hat eine Wirtschaftssimulation gefunden, die regelrecht wehtut.

Webfishing

Genre: Multiplayer-Sport | Steam-Release: 11. Oktober 2024 | Preis: 5 Euro

Ihr angelt gerne? Dann ist der Winter womöglich nicht eure Lieblingsjahreszeit, es sei denn, ihr steht auf Eisfischen. Oder ihr lebt euer Hobby halt digital aus: In Webfishing kann euch das Wetter gepflegt am Poppes vorbeigehen.

Das Interessante ist der Fokus des Spiels auf Multiplayer: In den Lobbies könnt ihr mit anderen Begeisterten um die Wette angeln. Zum Fang stehen rund 100 Kreaturen bereit.

Zustimmung auf Steam: 98 Prozent von über 15.000 Rezensenten stimmen positiv.

Magicraft

Genre: Action-Roguelike | Steam-Release: 2. November 2024 | Preis: 16 Euro

Haben wir euch je die Definition von Roguelike erklärt? Wenn ihr etwas immer wieder versucht und hofft, dass sich diesmal etwas ändert – das ist roguelike. Magicraft gehört dazu.

Ihr unternehmt mit eurer Spielfigur Ausflüge in eine von alten Göttern heimgesuchte Welt. Hier müsst ihr geschickt Attacken ausweichen und Zaubersprüche anwenden, um reihenweise Feinde zu besiegen, bis ihr irgendwann unweigerlich das Zeitliche segnet. Zwischen den Runden lernt ihr neue Magie und hofft, dass ihr den Wahnsinn- pardon, das Roguelike - im nächsten Durchlauf besser übersteht. Eine Steam-Demo hilft bei der unverbindlichen Meinungsbildung.

Zustimmung auf Steam: 89 Prozent von über 7.200 Rezensenten stimmen positiv.

Backyard Baseball 97

Genre: Sportspiel | Steam-Release: 10. Oktober 2024 | Preis: 10 Euro

Auch auf der hiesigen Seite des großen Teichs haben einige Leute schon von Backyard Baseball gehört. Vielleicht erinnert euch der grafische Stil ein bisschen an den Comic Charlie Brown. Im Kern steckt aber ein recht klassisches Sportspiel. Der Titel wurde jüngst auf Steam neu aufgelegt.

Ihr tretet mit eurem selbst erstellten Team in lockeren Matches oder ganzen simulierten Seasons gegen computergesteuerte Gegner an. Dabei vereinfacht das Spiel ein bisschen die Regeln, will aber bei Realismus und Statistiken den großen Sportspielen in nichts nachstehen.

Zustimmung auf Steam: 96 Prozent von über 800 Rezensenten stimmen positiv.

Und, wie haben wir uns in dieser Woche geschlagen? Habt ihr ein Spiel entdeckt, das euer Interesse wecken konnte? Ist euch selbst ein sträflich unterschätzter Geheimtipp aufgefallen, den ihr mit anderen Leserinnen und Lesern teilen möchtet? Schreibt es gerne unten in die Kommentare! Auch wir freuen uns immer darüber, eure Ideen, Meinungen und Erlebnisse zu lesen.