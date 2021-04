Kurz vor Release des ersten großen DLCs »Zorn des Druiden« schrauben die Entwickler nochmal ordentlich an Assassin's Creed Valhalla. Am 27. April 2021 erscheint Title Update 1.2.1, das Eivor mit mehreren neuen Fähigkeiten ausstattet und vor allem dutzende Quest-Bugs beheben soll. Wir fassen euch die wichtigsten Änderungen unten zusammen, die kompletten Patch Notes gibt's wie immer auf Seite 2.

Ein heimliches Highlight des Patches: Euer Pferd macht jetzt endlich wieder Geräusche beim Galoppieren! Seit dem Ostara-Update beschwerten sich nämlich viele Spieler, dass ihr Klepper nicht mehr, naja, kleppert. Solche kleinen Fehler stören die Atmosphäre - glücklicherweise hat das neue Update noch viele weitere Fixes im Gepäck.

Wie realistisch ist AC Valhalla? Wir haben mit Historikern ausführlich darüber gesprochen, wie plausibel die Wikingerdarstellungen in Assassin's Creed Valhalla eigentlich sind. Unsere Ergebnisse lest ihr im History-Check von GameStar Plus.

Die wichtigsten Neuerungen des Patches betreffen sowohl Eivor selbst als auch die Welt von AC Valhalla. Wie schon im letzten Update 1.2.0 gibt es wieder drei neue Skills, die ihr lernen könnt. Und diesmal klingen sie sogar ziemlich nützlich.

Drei neue Skills und kleine Buffs

Kalte Wut: Ignoriert Unterbrechungen durch Treffer, während ihr eine Abfolge von normalen Nahkampf-Angriffen ausführt. Der Effekt lädt sich nach ein paar Sekunden wieder auf.

Ignoriert Unterbrechungen durch Treffer, während ihr eine Abfolge von normalen Nahkampf-Angriffen ausführt. Der Effekt lädt sich nach ein paar Sekunden wieder auf. Auge des Nordens: Verhindert, dass ihr strauchelt, wenn ihr mit dem Bogen zielt und dabei angegriffen werdet. Auch dieser Skill lädt sich nach wenigen Sekunden wieder auf.

Verhindert, dass ihr strauchelt, wenn ihr mit dem Bogen zielt und dabei angegriffen werdet. Auch dieser Skill lädt sich nach wenigen Sekunden wieder auf. Tiefer Groll: Ignoriert Treffer-Unterbrechungen, während ihr eine Parade oder Spezialattacke ausführt. Lädt sich, wie die anderen Skills, ebenfalls nach kurzer Zeit wieder auf.

Simpel ausgedrückt lässt sich Eivor also weniger von gegnerischen Treffern beeindrucken. Und es gibt noch einen kleinen Buff für den Flussraubzug-Skill »Schlachtruf«, mit dem ihr Feinde zurücktaumeln lasst. Der Effekt hält ab sofort länger an, ihr habt also bessere Chancen, aus brenzligen Situationen zu entkommen. Und dank einer Anpassung für »Furchtloser Sprung« hüpft Eivor noch leichter aus luftigen Höhen.

Ihr könnt jetzt die cinematischen Finisher im Hauptmenü ein- oder ausschalten.

im Hauptmenü ein- oder ausschalten. Jetzt könnt ihr auch Bayeks und Altairs Outfits mittels Transmog übertragen.

mittels Transmog übertragen. Euer Pferd gibt wieder Geräusche von sich, wenn es galoppiert.

gibt wieder Geräusche von sich, wenn es galoppiert. Fehlende Fische wurden in den Gewässern ausgesetzt, zum Beispiel kleiner Heilbutt, kleine Störe und große Makrelen. Wo genau die auftauchen, lest ihr im offiziellen Ubisoft-Forum.

wurden in den Gewässern ausgesetzt, zum Beispiel kleiner Heilbutt, kleine Störe und große Makrelen. Wo genau die auftauchen, lest ihr im offiziellen Ubisoft-Forum. Dutzende Probleme mit Story- und Nebenquests wurden behoben.

Einige Bugs, die die Flussraubzüge betreffen , wurden ausgemerzt. Zum Beispiel: Das Schwert des Heiligen Georg ist jetzt keine Axt mehr.

, wurden ausgemerzt. Zum Beispiel: Das Schwert des Heiligen Georg ist jetzt keine Axt mehr. Türen und Durchgänge sollten jetzt deutlich seltener durch Objekte blockiert sein. Auch mit dem Schiff sollt ihr weniger oft steckenbleiben.

sollten jetzt deutlich seltener durch Objekte blockiert sein. Auch mit dem Schiff sollt ihr weniger oft steckenbleiben. Falls das Speichern nicht funktioniert , wird euch das Spiel jetzt ausdrücklich warnen.

, wird euch das Spiel jetzt ausdrücklich warnen. Support für den ersten DLC »Zorn der Druiden« eingebaut, der am 13, Mai erscheint. Ihr müsst dann aber trotzdem nochmal einen eigenen Download für die Erweiterung starten.

Wir haben für euch mal ein wenig tiefer gegraben und alle Informationen zu den kommenden DLCs zu Tage gefördert:

Der Download fällt diesmal etwas kleiner aus als das letzte Title Update - obwohl neben Bug-Fixes ja auch die Basis für den kommenden DLC mit drin steckt. Planmäßig steht Update 1.2.1 ab 27. April um 13 Uhr zum Herunterladen bereit, unabhängig von eurer Plattform.

PC: Etwa 14 GB

Etwa 14 GB PlayStation 4: 5 - 8 GB, je nach Region

5 - 8 GB, je nach Region PlayStation 5: Etwa 5,5 GB

Etwa 5,5 GB Xbox One: Etwa 12,8 GB

Etwa 12,8 GB Xbox Series X/S: Etwa 16 GB

Auf der nächsten Seite findet ihr die kompletten Patch Notes mit allen Änderungen.