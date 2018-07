Anthem - EA ist mit dem bisherigen Interesse am Spiel zufrieden

Bei der Ankündigung von Anthem gab es durchaus negative Stimmen und Zweifel. Schließlich entwickelt BioWare hier plötzlich actionlastiges Multiplayer-Spiel, statt die gewohnte Singleplayer-Rollenspielerfahrung mit Story-Fokus. Dem allgemeinen Interesse tut das aber offenbar keinen Abbruch: Publisher Electronic Arts ist ist laut eigener Aussage sehr zufrieden mit dem Interesse und der Begeisterung rund um Anthem.

Das erklärte Chief Executive Officer Andrew Wilson in einem Investoren-Call (via Comicbook):

"Wir sind sehr zufrieden mit der Aufregung, die rund um Anthem entsteht, eine neue Marke, die im Februar erscheinen soll. Unsere EA Play Demo-Sessions für Anthem waren von Anfang bis Ende brechend voll und wir sehen weiterhin großes Interesse und eine große Erwartungshaltung bei den Fans, die mehr erfahren wollen."

Ist Anthem schon bald spielbar?

BioWare baue ihm zufolge ein unglaublich tiefes und innovatives Shared-World-Erlebnis. Man freue sich schon drauf, im kommenden Monat mehr mit den Spielern zu teilen, unter anderem auch die Möglichkeit, das Spiel vor dem Launch zu spielen. Bislang sind eine Beta und eine Art Early Access für Anthem angekündigt. Da nächsten Monat die Gamescom stattfindet, darf man natürlich davon träumen, dass Anthem dort bereits spielbar sein wird. Wahrscheinlicher ist aber wohl, dass es neue Informationen zu den Anspielmöglichkeiten gibt.

Anthem wird am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Unsere bisherige Einschätzung zum Shooter-Rollenspiel-Mix lest ihr in unserer großen E3-Preview.

