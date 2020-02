EA ignoriert Anthems ersten Geburtstag, die Entwickler und Spieler nicht

Alles Liebe zum Geburtstag, Anthem! Am 22. Februar 2020 bist du ein Jahr alt geworden. Allerdings ist das nicht jedem deiner Spieler aufgefallen. Immerhin gab es zu deinem Jubiläum keine Ingame-Boni oder spezielle Events - von einer Feier deines Geburtstages konnte also keine Rede sein.

Nicht mal auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Loot-Shooters gab es irgendwelche Hinweise auf den Jahrestag. Dafür ließen sich ein paar der Entwickler auf Twitter zu Glückwünschen erwärmen - so zum Beispiel Game Director Jonathan Warner, der sich im selben Atemzug bei den treuen Spielern von Anthem bedankt.

Happy Birthday Anthem! What a journey this has been. My life has been forever changed this past year and I want to thank all who have played and enjoyed the game. To the community that has stuck by us, you are amazing. I have no words. Just love and gratitude. #StrongerTogether