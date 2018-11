Anthem - Gegner haben ähnliche Javelin-Kampfanzüge wie die Spieler

Javelin-Kampfanzüge bleiben nicht den Spielern von Anthem vorbehalten, sondern werden auch von gegnerischen Fraktionen im Spiel genutzt, um sich einen taktischen Vorteil zu verschaffen. Somit treten wir nicht nur Scar-Monstern entgegen, sondern müssen uns zudem in Acht nehmen, nicht mit unseren eigenen Waffen geschlagen zu werden.

Im folgenden rund 45-minütigen Entwickler-Livestream kommen die feindlichen Javelins vor, genauer gesagt ein Storm-Javelin von der Dominion-Fraktion. Ihr findet die entsprechende Szene ab Minute 31:00. Lead Producer Mike Gamble und Lead Producer kommen dort ganz schön ins Schwitzen:

Anthem Developer Livestream featuring Lead Producers, Ben Irving and Mike Gamble. - #AnthemGame von anthemgame auf www.twitch.tv ansehen

Javelins eröffnen mit ihrer Flugfähigkeit und ihren Spezialfertigkeiten strategische Vorteile, beispielsweise können wir uns bei einer Übermacht am Boden kurzerhand in die Luft begeben und dem Kampf so entgehen, einen neuen Winkel erschaffen und so wieder die Oberhand gewinnen.

Wenn der Gegner aber ebenfalls über einen Javelin verfügt, könnte er uns auch in der Luft verfolgen. Oder aber er könnte mit einer Spezialfähigkeit beispielsweise einen Bereich versperren, wodurch unsere eigenen taktischen Optionen eingeschränkt würden.

Auch verfügt jeder Javelin über einen mächtigen Nahkampf-Angriff. Somit könnte es darauf hinaus laufen, dass wir weder im Nahbereich noch in der Entfernung vor anderen Javelins sicher sind. Vorausgesetzt natürlich, dass die KI der feindlichen Javelin-Piloten auch schlau genug ist, um derartige Manöver durchzuführen.

Biowares Erben - Mit diesen Rollenspielen wollen ehemalige Studiomitglieder durchstarten (Plus)