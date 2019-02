Anthem mag noch gar nicht offiziell erschienen sein, doch es wird bereits fleißig diskutiert. Dank Origin Access Premier können viele Spieler bereits jetzt das komplette Spiel zocken, der Day-1-Patch kommt allerdings erst am 22. Februar - und bis dahin finden sich in der Community recht viele Reibungspunkte. Einer der größten: Die Diskussion um den notwendigen Grind in der Kampagne.

Was nervt die Leute? In der Story erreicht ihr irgendwann einen Punkt, an dem ihr zahlreiche Challenges absolvieren müsst, um vier Gräber zu öffnen. Um diese Herausforderungen der Marke »Öffne 15 Truhen, erschieße 50 Feinde« kommt man nicht herum. Besonders nervig: Ein Bug sorgt dafür, dass geöffnete Truhen aktuell nur für den zählen, der sie geöffnet hat. Wer in einer Gruppe Challenges absolvieren will, muss also die vierfache Menge an Chests angehen.

Jetzt gibt es eine erste Abhilfe: Zwar bleiben die Herausforderungen sowie der nervige Bug bis zum Day-1-Patch bestehen, ein erster Hotfix greift euch aber unter die Arme. Ab sofort zählen alle Challenges rückwirkend ab Level 3 in der Kampagne! Wenn ihr die Gräber-Quest startet, schaut sich Anthem also an, wie viele Truhen ihr bis dato schon geöffnet habt. Und die werden dann auf den Zähler aufgerechnet.

Mit ein bisschen Glück habt ihr also zum Startpunkt der Quest bereits viele der Challenges absolviert. Solltet ihr darüber hinaus immer noch Probleme haben, schaut mal in unseren handlichen Guide zu den Tomb-Herausforderungen. Außerdem empfehlen wir euch unsere Übersicht zum Day-1-Patch von Anthem. Dort erfahrt ihr, welche Bugs die Entwickler bis zum Release angehen wollen. Dazu gehört auch der nervige Sound-Bug.

