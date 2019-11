Apex Legends bekommt einen befristeten Duo-Modus

Normalerweise stürzt ihr euch in Apex Legends immer zu dritt in die Schlachten. In einem Event konntet ihr hingegen zeigen, wie ihr euch alleine schlagt. Nun kommt der nächste häufig von Fans geforderte Spielmodus: Ein Duo-Modus, in dem ihr als Zweierteam in die Arena springt.

Starting next week, for a limited time, it takes ?.



Dive in to Duos 11/5. pic.twitter.com/uJkk7txcNE — Apex Legends (@PlayApex) October 30, 2019

Der Duo-Modus startet am 5. November 2019. Viel wird sich nicht ändern. Statt mit zwei Kameraden werdet ihr nur einen Verbündeten haben. Und wer den klassischen Dreiermodus bevorzugt, wird ihn auch während des Events weiterspielen können. In der Ankündigung gab es keine Informationen bezüglich besonderer Belohnungen oder ähnlichem.

Fans freuen sich auf das Event: Im Ankündigungs-Thread auf Reddit bringen die Spieler ihre Freude über den neuen Modus zum Ausdruck. Innerhalb der letzten drei Tage erhielt der mehr als 4.200 Upvotes und auch die Kommentare selbst spiegeln die Vorfreude wieder. Nutzer Caleddin erklärt zum Beispiel:

"Ich freue mich darauf! Als Solo-Queuer waren meine besten Spiele (und Siege) wenn ein Spieler das Match vorzeitig verlässt und wir uns dazu entscheiden, trotzdem weiterzumachen. Es vermittelt ein besonderes Gefühl der Kameradschaft."

Pläne, den Duo- oder auch den Solo-Modus permanent verfügbar zu machen, äußerte der Entwickler Respawn Entertainment bisher noch nicht.

Ersterer kam nach einer sehr positiven Resonanz der Community jedoch in abgewandleter Form zu Halloween zurück. Auch hier jedoch nur für eine begrenzte Zeit.

Der Battle-Royale-Shooter lohnt sich für den Publisher EA. In einem Quartalsbericht vom Oktober 2019 erklärte die Firma, dass Apex Legends mehr als 70 Millionen Spieler verzeichnen kann.

Ganz zum Leidwesen von Liebhabern von Singleplayer-Shootern: Titanfall 3 ist in Zukunft zwar noch möglich, doch der Fokus liegt derzeit auf Apex Legends.

