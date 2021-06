Am 2. Juni hat Studio Wildcard den finalen Story-DLC für Ark: Survival Evolved veröffentlicht. Das ehemalige Early Access-Spiel konnte sich im Laufe der Jahre zu einem echten Dauerbrenner mausern. Laut Steam Charts tobten sich in den vergangenen Monaten noch immer im Schnitt 50.000 Spieler in der großen Open World aus. Ein Nachfolger mit prominenter Starbesetzung wurde bei den Game Awards 2020 angekündigt.

Es gibt noch jede Menge zu tun

Das fünfte Inhaltsupdate hört auf den Namen Genesis Part 2 und soll die Spieler für lange Zeit beschäftigen, da der Release des Nachfolgers noch etwas auf sich warten lassen wird. Entsprechend umfangreich fällt die Menge an neuen Inhalten aus, die der DLC im Gepäck hat.

Ein kurzer Rückblick: In Part 1 der Genesis-Handlung erwachte man in einer virtuellen Simulation und musste dort ums Überleben kämpfen. Besonders gut kam die erste Hälfte der groß angelegten Story bei der Community aber nicht an. Über die Gründe dafür sprechen wir in diesem Video:

Diesmal soll alles besser werden. In Part 2 wartet eine komplett neue Spielwelt darauf, von wagemutigen Abenteurern erkundet zu werden. Natürlich bevölkern exotische Kreaturen die neuen Biome, von denen einige euch schnell ans Leder wollen. Dank zahlreicher Missionen, Waffen und Items soll für reichlich Spielzeit gesorgt sein.

Die Story rund um HLN-A und den geistig zerrütteten Sir Edmund Rockwell findet in diesem letzten DLC ihren Abschluss und soll zugleich in den Nachfolger überleiten. Der Antagonist wird dabei von niemand Geringerem als dem ehemaligen Dr. Who-Darsteller David Tennant synchronisiert. Für Helena Walker trat die Schauspielerin Madeleine Madden vor das Mikrofon.

Besitzer des Ark: Genesis Season Pass erhalten den DLC kostenlos. Derzeit könnt ihr noch etwas Geld sparen, denn der Season Pass ist auf Steam noch bis zum 7. Juni um 15 Prozent reduziert, regulär kostet er 30 Euro.

Was bringt die Zukunft für Ark-Fans?

Der Lead Community Manager Cedric betonte auf Twitter, dass es auch nach Genesis Part 2 noch weitere Updates für Ark 1 geben wird - nur eben ohne große Story. Dafür stehen aber Bugfixes auf dem Programm und sogar eine weitere Map wird angedeutet.

Link zum Twitter-Inhalt

Es bleibt abzuwarten, ob auf der kommenden E3 neues Material zu Ark 2 gezeigt wird. Alle bisherigen Infos zum Nachfolger könnt ihr in unserem Artikel zur damaligen Ankündigung nachlesen. Laut den Entwicklern soll Hollywood-Star Vin Diesel übrigens stark in die Entwicklung involviert sein - den Grund dafür haben sie auch schon genannt.